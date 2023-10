SoldeNit torna divendres amb «moltes sorpreses»

La discoteca tornarà a obrir les portes després de quatre anys

Actualitzada 18/10/2023 a les 09:37

A les 23.59 hores del divendres, SoldeNit tornarà a obrir portes després de quatre anys. Anunciat el seu tancament, un parell de locals van ocupar el seu espai, però, ara, es vol recuperar «l'essència de SoldeNit» de la mà d'un grup d'amics format per Pep Cuerba, David Medina i Javier Crespo.



Cuerba afirma que l'objectiu és que la gent, «quan vingui, se senti a casa seva». Medina expressa que els reusencs «a SoldeNit tenen molt bons records» i que hi ha «moltes ganes de venir» a una discoteca que fou «referent de la província». Per al retorn, es preveu una nit «inoblidable, plena de música, diversió i moltes sorpreses».