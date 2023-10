Reus llança un Pla d'Acció Municipal amb prop de 400 mesures i voluntat de «transformació del territori»

Guaita reivindica que el nou full de ruta per al 2023-2027 recull «accions que surten de les nostres fronteres»

Actualitzada 18/10/2023 a les 20:00

L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimecres el Pla d'Acció Municipal (PAM) per al 2023-2027 amb prop de 400 mesures i voluntat de «transformació del territori». Segons l'alcaldessa Sandra Guaita, el nou document «va molt més enllà d'una acció específica», ja que «recull projectes que surten de les nostres fronteres».«Volem convertir-nos en referents de transformació del territori», ha afirmat Guaita, qui ha subratllat aquesta nova visió metropolitana. Per fer-ho, l'equip de govern ha dividit el nou full de ruta en tres grans blocs: les persones, la promoció econòmica basada en el coneixement i la innovació i la sostenibilitat. El document també inclourà diverses accions proposades per la ciutadania.