Lluís Pasqual recorda els seus orígens en «l'única cosa que sé fer»: dirigir teatre

El director teatral va ser l'encarregat d'inaugurar el curs acadèmic 2023-24 al Centre de Lectura

Actualitzada 18/10/2023 a les 09:19

El condecorat director teatral Lluís Pasqual va ser l'encarregat de pronunciar ahir la lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-24 del Centre de Lectura. Amb la conferència Quan era petit, Pasqual va donar resposta a dues preguntes: com va arribar a dirigir teatre i com es dirigeix una obra.



El reusenc va revelar que va entrar en aquest sector «per casualitat» i que és «l'única cosa que sé fer». «Recordo fer pasta de full, però no sé si encara em sortiria com quan l'elaborava a casa dels meus pares», va expressar. Tot i assegurar que estava «aclaparat» i que tenia «por de decebre» els assistents, va plantejar una història vital en què no faltà l'humor.Estava destinat a ser forner, però un viatge en cotxe en què cantà una sarsuela que s'havia après va fer canviar el seu rumb acadèmic. Pasqual també va compartir la seva manera d'entendre el teatre. «He fet sempre teatre pensant en el públic, pensant que allò que veu li pot donar una mica de poesia, d'esperança, perquè continua sent un mirall», comentà, fent referència al fet que, a l'escenari, es veuen situacions amb què hom pot sentir-se identificat.