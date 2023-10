Els veïns del barri de les Clarisses de Reus rebutgen l'obertura del trànsit a la zona i reclamen més seguretat vial

L'AV el Santuari demana el tancament de l'espai o, en cas de no tancar-ho, exigeixen una senyalització adequada

Actualitzada 18/10/2023 a les 10:20

Els veïns de la zona de les Clarisses, al sud de Reus, rebutgen l'obertura del trànsit de la zona que, durant anys, havia estat tancada amb blocs de formigó. El comunicat difós per L'AV el Santuari explica que la zona s'havia convertit en un agradable espai familiar.Segons els veïns, durant l'antic mandat eren conscients que els carrers estaven acabats, asfaltats i il·luminats i, així i tot, d'acord amb l'associació de veïns El Santuari i els veïns d'Urb. Pi es va determinar de mantenir-lo tancat per seguretat, ja que en no estar edificat no calia obrir-lo al trànsit.Durant la passada Misericòrdia, sense comptar amb l'opinió dels veïns, l'Ajuntament va decidir obrir l'espai al trànsit eliminant els blocs de formigó, però, segons defensa el comunicat, sense tenir en compte les senyalitzacions, perquè no es tracta d'obrir els carrers.El resultat, segons el veïns, és convertit una zona familiar i segura en una zona de carreres i perillosa, i sense tenir en compte que hi ha una guarderia i una zona residencial. Inclús, denuncien, que s'han vist vehicles sobretot a la nit circulant a gran velocitat i fent curses.El comunicat posa diversos exemples en què manca la senyalització vertical per a la circulació. Finalment, conclou demanant que es torni a tancar a la circulació amb els blocs de formigó, però, en cas de mantenir-ho obert exigeixen que es disposi la senyalització adequada per a la seguretat viària.