Els empresaris constaten l'auge de Reus com a «capital de l'oci nocturn»

Les discoteques s'adapten als nous hàbits sorgits després la covid amb la venda d'entrades anticipades i l'oferta d'espectacles

Actualitzada 17/10/2023 a les 21:40

Superades les festes majors, les discoteques i locals d'oci nocturn de Reus enceten la seva particular temporada alta. Els empresaris estan constatant que el sector viu un moment dolç i que la ciutat s'ha convertit en «la capital provincial de l'oci nocturn quan no és estiu», en paraules del propietari de Sabana, Pep Vila. El gerent de La Fàbrica, Sam López, apunta que, tot i no igualar les xifres d'un 2022 de rècord, «no estem descontents, tot al contrari». El gerent de la Nit de Reus i de l'Hangar, Jordi Casas, comenta que «ja fa temps que a Reus el tema de l'oci nocturn està funcionant», cosa que es pot visualitzar en el fet que «hi ha diversos locals que han obert recentment i ara en tornen a obrir més». Un d'aquests és SoldeNit.La mítica sala del raval de Robuster reobrirà aquest mateix divendres, 20 d'octubre. Un dels socis, David Medina, assenyala que la capital del Baix Camp és «una referència a la província en l'àmbit de l'oci nocturn». Pep Cuerba, soci en la nova aventura de SoldeNit, afirma que «hi ha demanda, hi ha oferta i hi ha el que entenem que és un ambient molt sa». «Fins i tot ve gent dels pobles i ciutats del voltant», afegeix. Pep Vila també ha detectat que ve «molta gent de fora», d'indrets com poden ser Tarragona o l'Ametlla de Mar. Medina, Cuerba, Vila i Casas coincideixen a explicar que un dels motius del bon estat de salut del sector és la relació simbiòtica que es manté amb la restauració, atès que quan hom pensa a sortir de festa, a vegades aprofita per, primer, sopar fora de casa; i si algú vol sortir a menjar, potser es queda a prendre una copa o a ballar.L'altre element que ha resultat determinant ha estat la covid. Sam López subratlla que, el 2022, quan es van poder tornar a obrir portes amb normalitat, es va viure «una utopia» i es notava «que la gent tenia moltes ganes de sortir», una exaltació sumada als adolescents que van complir 18 anys durant el confinament. Després del «descomunal»les xifres s'han estabilitzat el 2023 –si bé, a Sabana, el nou any «està millorant el 2022, que ja va ser de rècord»–, tot i que les discoteques s'han hagut d'adaptar a les necessitats i els nous hàbits de la població. Vila explica que, avui dia, estan de moda «els reservats», mentre que López cita la venda d'entrades anticipades, el fet que els ciutadans passin tota la nit en un mateix local i la introducció a les sales del «concepte d'espectacle», atès que la gent se sent atreta per «espectacles grans» com els festivals.