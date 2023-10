El pòdcast de la Queta arriba a Reus

La cabina de ràdio de la Queta estarà oberta a tothom que vulgui sumar-se al projecte amb la seva veu

Actualitzada 18/10/2023 a les 13:13

“El pòdcast de la Queta” és una acció itinerant que impulsa el Govern per tal de conscienciar la ciutadania sobre l'ús del català, en el marc de la campanya “Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure” de foment de la llengua. Es tracta d'una cabina de ràdio mòbil en l a qual hi poden participar tots els ciutadans de Catalunya, amb la voluntat d'acabar fent el pòdcast més gran que s'hagi enregistrat mai en el nostre país, amb el màxim nombre de veus, per demostrar que el català és una llengua diversa, amb molts accents i, sobretot, útil per a tothom.



La cabina de ràdio de la Queta estarà oberta a tothom que vulgui sumar-se al projecte amb la seva veu. Els participants podran escollir entre quatre opcions: fer un karaoke amb la cançó 'Començar', que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah han creat per a la iniciativa, respondre preguntes sobre l'ús que fan del català, donar la veu a les tecnologies digitals i d'intel·ligència artificial a través del projecte AINA o, si estan aprenent el català, participar en una conversa de nivell bàsic amb la Queta.Serà a la plaça Llibertat de Reus fins aquest dijous 19 d'octubre.