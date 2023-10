El Mercat Central de Reus estrena «Vins amb DO Mercats de Reus»

Es tracta d'un cicle de tastos per posar en valor el vi del territori

Fa gairebé 10 anys, el 2014, els Mercats de Reus van estrenar el cicle «Cuina amb DO», amb la demostració en directe de receptes amb productes del mercat i de proximitat, que es van presentar amb vins del territori i la veu en primera persona dels seus elaboradors. Ara, el Mercat Central, recupera el fil però posant com a protagonista el vi.



Vi i mercat, un binomi consolidat

Dijous, 19 d'octubre, a les 6 de la tarda

«Vins amb DO Mercats de Reus» és un cicle de tastos per posar en valor el vi del territori a partir d'un enfoc humà i paisatgístic, descobrir el vi pel que implica d'humanitat i naturalesa, amb una aproximació que no sigui tècnica perquè tothom la pugui abraçar. Cada tast es planteja com un diàleg amb els elaboradors de vi per conèixer la seva filosofia de vida, la manera d'interpretar un tros de terra, una varietat, d'assumir un clima... Tot això que també està dins de cada ampolla.Amb aquesta activitat el Mercat Central busca aportar valor afegit a la cultura del vi, fent-ne pedagogia entre els seus clients i contribuint a apuntalar la cultura del vi a Catalunya, tant propera a la gastronomia i al producte de qualitat i del territori. Els Mercats de Reus han d'estar més lligats al vi perquè Reus, més enllà de vermut, també és vi. Per començar, en aquesta primera edició de tardor, es presenten tres de les sis denominacions d'origen que hi ha al territori: DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Conca de Barberà.I és inevitable començar per la DOQ Priorat, amb un projecte emergent, relativament nou, d'una enòloga jove però amb molta experiència: Sandra Doix, que elabora vins d'alta gamma a Poboleda. Del Priorat, viatjarem a Vila-seca, amb vinyes vora el mar amb un projecte referent i qualitatiu també, el d'Eduard Morell a Vinyes del Terrer, excel·lència dins de la DO Tarragona. I acabarem de nou a l'interior del Camp de Tarragona, però en aquest cas a la DO Conca de Barberà, a Montblanc, amb el Celler Josep Foraster, amb vins de trepat que han estat fins i tot recomanats al New York Times.Així, la primera edició de «Vins amb DO Mercats de Reus» presenta aquests tres tastos repartits les pròximes setmanes:

DOQ PRIORAT – Sandra Doix (MarLa)

http://www.sandradoixceller.com/

Dijous, 16 de novembre, a les 6 de la tarda

DO Tarragona – Eduard Morell (Vinyes del Terrer)

https://terrer.net/

Divendres, 1 de desembre, a les 6 de la tarda

DO Conca de Barberà – Ricard Foraster (Celler Josep Foraster)

https://www.josepforaster.com/

El Magatzem, el celler del Mercat Central

El Mercat Central disposa des de fa gairebé tres anys, d'una botiga de vins el celler El Magatzem, que va obrir al mercat el seu segon establiment a Reus. La seva selecció farà possible aquest primer viatge per les DO del territori.

A la vegada, amb aquesta activitat es posa en valor que hi hagi una botiga de vins al mercat amb un catàleg ampli i divers que mostra la riquesa del país.

Els tastos es faran a la parada del celler El Magatzem i cada dia comptaran amb la participació activa d'altres parades del mercat per acompanyar el vi amb producte fresc i elaborat. El número de places per cada tast és limitat i cal fer inscripció prèvia gratuïta a la botiga del celler El Magatzem del Mercat Central de Reus.

De la mà de la periodista Ruth Troyano

El cicle compta amb la participació de la periodista reusenca Ruth Troyano, especialitzada en el món del vi, màster en planificació i gestió del turisme enològic i sommelier. Justament aquest 2023 ha estat guardonada com a millor prescriptora del vi als Premis Bite i Mos d'enoturisme i gastronomia, que atorga l'Agència Catalana de Turisme. El jurat en va destacar el seu compromís amb el vi elaborat a Catalunya i la profunditat i sensibilitat que transmeten els seus textos, posant en valor la cultura i el territori que hi ha darrera d'una copa de vi.

La periodista conduirà els tastos del cicle «Vins amb DO Mercats de Reus»a partir d'una conversa amb l'elaborador de cada celler. Aquesta primera edició de tardor consta de tres tallers però si l'acollida dels clients del mercat és bona, està previst fer-ne una segona edició durant el primer semestre de 2024.