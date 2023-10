Reus Sud participa en un projecte per impulsar l'habitatge cooperatiu a Reus

La primera sessió del cicle tindrà lloc el dimecres 9 de novembre, a les 18.00 h, al Centre Cívic Mas Abelló

La Comunalitat Reus Sud, el projecte de foment de l'economia social, solidària i del cooperativisme que incideix en l'àrea sud de la ciutat, col·labora en l'organització d'un cicle de tres sessions per impulsar un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la ciutat de Reus. La primera sessió del cicle tindrà llo c el dimecres 9 de novembre, a les 18.00 h, al Centre Cívic Mas Abelló (Carrer Mas del Carpa 4, 43204 Reus). Aquest projecte està impulsat per la Fundació La Dinamo i també hi col·labora l'Ateneu Cooperatiu CoopCamp.



Altres activitats de la Comunalitat

En aquesta primera sessió divulgativa i de sensibilització s'explicaran les principals característiques de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model d'accés a l'habitatge no especulatiu, inclusiu i sostenible, de propietat col·lectiva. La sessió es dividirà en tres parts. A les 18.00 h arrencarà amb l'explicació de què és el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, a continuació es veuran projectes de diferents tipologies en convivència o en procés de promoció i finalment s'anomenaran les passes a seguir per tirar endavant un projecte. Abans de finalitzar la xerrada a les 19:30 s'obrirà un torn de preguntes i de resolució de dubtes. L'assistència és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia Les altres dues sessions estan planificades pel 14 de desembre i el 25 de gener al mateix centre cívic. L'objectiu és que al final d'aquest cicle hi hagi un primer grup motriu que vulgui tirar endavant un projecte d'habitatge cooperatiu que afavoreixi al màxim l'assequibilitat i inclusivitat a Reus. Això exigeix una aposta per la creació d'un projecte de proporció mitjà-gran amb almenys 20 unitats de convivència en sòl de titularitat pública o privada.L'habitatge cooperatiu és un model internacional en creixement a Catalunya on existeixen més de 40 projectes en fase de promoció o convivència a tot Catalunya, que sumen més de 755 habitatges.El dia 25 d'octubre a les 18 hores al Centre Cívic Migjorn tindrà lloc la trobada mensual de la Xarxa de Dones. Es farà la presentació del grup d'escolta activa entre dones «Parla, que jo t'escolto».Finalment, el 26 d'octubre a les 17.30h al Centre Cívic Mas Abelló, s'ha programat la primera trobada a Reus de l'Associació de Persones amb TDAH i les seves famílies de Tarragona (APYDA), una entitat compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH). La trobada constarà d'una sessió informativa sobre recursos d'ajuda mútua i suports que es poden donar tant a infants com a les seves famílies, amb l'objectiu de generar un grup d'ajuda mútua, format per aquestes famílies, ubicat a la zona sud de la ciutat de Reus.La Comunalitat Reus Sud és un projecte de foment de l'economia social, solidària i cooperativisme que incideix en l'àrea de la ciutat formada per les zones Carrilet, la Pastoreta, Mas Iglesias, Mas Abelló i els barris Fortuny, Juroca i Montserrat. S'articula a través de cinc entitats: Icaria Cooperativa (que actua com entitat coordinadora), les cooperatives Les Abelles, Llars Familiars, l'Associació Reus Refugi i l'Ajuntament de Reus. El projecte té una durada de dos anys i actua en torn als següents eixos: sobirania energètica, cultural, residencial, alimentària, econòmica i cures comunitàries.