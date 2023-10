Realitzat el sorteig de les visites nocturnes al Cementiri General de Reus

Les persones que han obtingut invitació la rebran entre avui dimarts i demà dimecres per correu electrònic

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:38

Aquest matí s'ha portat a terme el sorteig de les 400 invitacions gratuïtes per a les visites nocturnes programades els dies 24, 25 i 26 d'octubre al Cementiri General de Reus. El web dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha rebut un total 2.725 peticions d'entrada a les nou sessions programades. Per tant, com que els nou grups superen amb escreix les 40 pla ces per sessió, s'ha procedit, tal com indiquen les bases publicades al web sfreus.cat, a fer un sorteig a través d'una eina informàtica que n'ha atorgat les invitacions definitives.



Les persones que han obtingut invitació la rebran entre avui dimarts i demà dimecres per correu electrònic, canal de comunicació únic que s'utilitzarà en la tramitació. A partir d'aquí caldrà que cada invitació sigui confirmada fins el proper dilluns dia 23 d'octubre a les 9.00 hores. En cas de no confirmació, com preveuen les bases, aquestes invitacions s'atorgaran a les següents peticions d'acord amb el sorteig establert.El nou sistema d'adjudicació de les invitacions s'ha fet amb la voluntat i l'objectiu de millorar el sistema de tramitació d'entrades, així com per donar una major probabilitat de reserva d'invitacions. Les nou visites programades estan previstes pels dies 24, 25 i 26 a les 19,30, 20,30 i 21,30 hores. Cada grup pot tenir un aforament màxim de 40 persones.