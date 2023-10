«La promoció maleïda», l'espectacle de terror pensat i realitzat per joves arriba a la 10a edició

S'obrirà al públic els dies 28 i 29 d'octubre

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:21

Amb la tardor arriba la castanyada I una de les activitats ja consolidades realitzades per un grup de joves voluntaris acompanyats pel Casal de Joves la Palma. Aquest any l'activitat tindrà lloc a l'emblemàtica escola Prat de la Riba.



L'activitat de terror organitzada pel Casal de Joves arriba enguany a la 10ena edició.Sota el títol de «La promoció posseïda» un grup d'uns quaranta joves voluntaris de la ciutat, alguns repetidors de l'experiència i alguns de nous que s'hi han afegit aquest any s'estan reunint des de principis d'octubre per a elaborar el guió, els personatges, escenografia,... El grup de joves compta amb l'acompanyament i suport artístic d'Alex Manriquez, actor i escenògraf, que dirigeix l'espectacle.S'obrirà al públic els dies 28 i 29 d'octubre. El dia 28 l'horari serà de 17:00 h a 23:00 h hores , i el 29 l'horari serà de 17:00 h a 21:00 hores. L'accés es distribuirà en franges de 15 minuts per grups de 8 persones.Les invitacions per accedir a l'espectacle es podran recollir presencialment al Casal de Joves de La Palma a partir del dimecres dia 18 d'octubre. L'horari per recollir-les és de dimarts a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de dilluns a dijous de 16:30 h a 19:00 h, fins que s'esgotin.Cal portar 2 litres de llet per invitació que aniràn destinades al Banc d'Aliments de Reus.L'edat recomanable a la que va destinada aquest espectacle és a partir de 12 anys. El recorregut per l'Escola Prat de la Riba no està adaptat per persones amb mobilitat reduïda.