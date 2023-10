Presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'acusat de matar un home a Reus

El detingut va carbonitzar la víctima, amb qui havia mantingut discussions en el passat

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:24

El jutjat de guàrdia de Reus ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar-ne un altre a Reus el passat diumenge. Els Mossos d'Esquadra van saber a tres quarts d'una del migdia que hi havia un cos sense vida i amb signes de violència al seu domicili del carrer Garrotxa, a la urbanització El Pinar.Els agents van detenir el presumpte autor de la mort a un bar de la ciutat una estona després. La causa està oberta pel delicte d'homicidi. La instrucció del cas l'assumirà el jutjat d'instrucció 4 de Reus. Segons EFE, el cos estava carbonitzat i pertanyia a un home d'edat avançada. L'agència afegia que el detingut té uns 70 anys i que coneixia la víctima, amb qui havia mantingut discussions en el passat.Veïns de la urbanització van explicar a Diari Més que, al vespre anterior, se sentia «molta olor de carn a la brasa» al carrer Garrotxa, un fet que va «sobtar una mica» per l'hora que era, però que no li van donar més importància.