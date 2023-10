La diversitat de gènere centra la jornada trimestral de formació de l'Institut Pere Mata

La jornada es durà a terme el dijous 19 d'octubre, a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina de Reus

Actualitzada 17/10/2023 a les 10:04

La diversitat afectivosexual i de gènere, la seva repercussió en la salut mental i l'acompanyament i l'atenció al Col·lectiu LGTBI són alguns dels temes que tractarà la Jornada Trimestral de Formació organitzada per l'Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata, que tindrà dijous 19 d'octubre, a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina de Reus.Tot i que el col·lectiu LGTBI és quantitativament i qualitativament rellevant, l'orientació sexual i la identitat de gènere sovint no es tenen en compte en les estadístiques i els estudis de salut que es realitzen, per la qual cosa poc es coneix sobre les seves necessitats específiques. Aquesta situació s'agreuja quan parlem d'etapes vitals com ara la infantesa, l'adolescència o la gent gran.A l'àmbit de la salut mental, diversos estudis publicats suggereixen que el col·lectiu LGTBI presenta una prevalença més gran de certs problemes de salut (malalties psiquiàtriques, abús de substàncies, suïcidis i victimització) relacionats amb dificultats en l'acceptació personal, familiar i social derivades de l'estigmatització, l'aïllament, la humiliació, l'assetjament i violència verbal i/o física. Per aquest motiu són importants espais de reflexió, formació i diàleg com aquesta jornada trimestral de formació, en què participen serveis sanitaris, associacions LGTBI, serveis educatius i representants institucionals.Obrirà la Jornada Montserrat Pàmias, cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí, amb la conferència la «Transsexualitat en infants i adolescents».Posteriorment, Esther Gómez Gil, psiquiatra del Servei de Psiquiatria de l'Institut de Neurociències (ICN) de l'Hospital Clínic de Barcelona, farà la presentació «Inicis i evolució de l'atenció sanitària a les persones trans a Espanya, i repercussions de les lleis trans en l'atenció per a la salut mental».Es desenvoluparan també dues taules rodones. La primera amb el títol «L'acompanyament i l'atenció de les persones trans al Camp de Tarragona», que contarà amb la participació del equip del Servei Trànsit Camp de Tarragona que explicarà el treball que desenvolupen; parlaran de la importància d'utilitzar un llenguatge inclusiu així com de l'acompanyament psicològic que ofereixen.La segona taula rodona, que tancarà la jornada, abordarà la «Desigualtat per raó de gènere al Cap de Tarragona» des de diferents vessants. Hi participaran representants del Colectiu H2O Camp de Tarragona, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat, Sexual i de Gènere (SAI DASiG) de l'Ajuntament de Cambrils i la Unitat d'Igualtat de la URV.La Jornada es desenvoluparà entre les 9 i les 14h, i es podrà visualitzar l'enregistrament en diferit pel canal de Youtube del Grup Pere Mata @GrupPereMata1.