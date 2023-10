Jofré trasllada la botiga d'homes de Reus perquè l'edifici era «un perill»

El nou establiment se situa al carrer Llovera, 15, davant de l'històric immoble on ha romàs 60 anys

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:55

El pont del Pilar ha portat una sorpresa als transeünts que han passejat pel carrer de Llovera: la històrica botiga Jofré dedicada als homes ja no es troba al seu emplaçament habitual, en l'immoble on una placa recorda que hi nasqué el pintor Josep Tapiró, sinó just davant, al número 15, entre el Palau Bofarull i la botiga de cosmètica Druni.El copropietari de la cadena, Joaquim Jofré, explica que l'edifici on estaven «està que cau i era un perill». En el passat, els Bombers ja van haver d'actuar-hi pel despreniment de part d'una marquesina. Un informe municipal de l'agost va determinar que l'immoble no reuneix «les condicions de seguretat i habitabilitat suficients perquè els ocupants hi romanguin». Amb tot, Jofré subratlla que el client «no s'adonava» del mal estat en entrar a la botiga, més enllà d'alguna gotera, per les tasques de manteniment que s'hi feien.Tot i haver estat casa seva durant uns 60 anys, tal com recorda Joaquim Jofré, empresa i propietat van pactar una data per desallotjar els baixos. «Vam aprofitar el dia festiu per fer el canvi i, com que no hi ha aparador, durant tots aquests mesos, no s'han vist les obres», detalla Jofré. L'edifici que els acollia serà sotmès a una rehabilitació integral, però la cadena del sector de la moda no té intenció de tornar-hi. «Té molta història, però hem de modernitzar-nos», comenta el copropietari.Una de les principals novetats és la voluntat d'apropar-se a un públic jove que sentia «feredat» per l'aspecte «imponent» de l'antiga botiga i no se sentia apel·lat a entrar-hi. «Els amics dels meus fills no entraven allí», expressa Jofré. De fet, al nou local, el ciutadà només ha de completar uns pocs passos per trobar unes vitrines amb vambes i gènere destinat a un públic adolescent. Addicionalment, s'ha habilitat un petit espai perquè els clients puguin prendre un refrigeri o un cafè durant la seva visita.La botiga es divideix en tres plantes. La primera planta acull el magatzem i les oficines; la planta baixa, el comerç pròpiament i la terrasseta; i la planta subterrània, els lavabos i part de magatzem, si bé, en un futur, es podria plantejar establir-hi una sastreria. Jofré assegura que, en l'actualitat, tenen «una mica més de lloc», tot i que «de fora no ho sembla». D'altra banda, malgrat les intervencions, assegura que s'ha intentat mantenir al màxim «les parets originals del Palau Bofarull». Posa com a exemple que el rètol amb el nom de la marca està situat «cap a dintre», al llindar de la porta d'accés, sense ocupar directament la façana. «Em sembla que, ara, és una botiga que fa que hi entris més fàcilment», conclou.