Els dos primers trams del carril bici entre Reus i Cambrils, llestos a principis del 2024

La Generalitat apunta que les obres entre les urbanitzacions de Blancafort i d'Aigüesverds acabaran a finals d'aquest mes

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:21

Les obres dels dos primers trams del carril bici entre Reus i Cambrils, que transcorrerà en paral·lel a la carretera TV-3141, ja han superat l'equador del calendari d'execució. Fonts del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya apunten que els treballs, que van començar el passat mes de març, avancen «segons el previst» i que les dues fases inicials estaran llestes a principis del 2024.En concret, la maquinària s'enretirarà primer del tros entre les urbanitzacions de Blancafort i d'Aigüesverds. El Govern de la Generalitat de Catalunya afirma que les obres d'aquest tram, d'1,8 quilòmetres de longitud, conclouran a finals de mes. De fet, avui dia, ja es pot veure un carril asfaltat segregat del trànsit de la calçada, la senyalització que adverteix de la proximitat d'una zona per a ciclistes, una barrera de seguretat i, fins i tot, un espai sense asfaltar que podria facilitar, en un futur, el pas dels vianants. Aquesta fase, que també inclou una millora de les xarxes de drenatge, es va adjudicar per un import d'uns 1,9 milions d'euros.Una mica més tardarà la intervenció del tram inicial de la via per a ciclistes i vianants de la carretera de Misericòrdia, que discorre entre l'enllaç de la T-11 i la urbanització de Blancafort. Tot i tractar-se d'un segment més curt –uns 500 metres–, el termini d'execució es va fixar en deu mesos, atesa la complexitat de l'obra, que preveu actuar per millorar l'enllumenat i el drenatge de la carretera i que ha inclòs la retirada d'un servei elèctric per part d'Endesa.El Govern calcula que aquesta fase finalitzarà «durant les primeres setmanes de 2024». Cal recordar que un carril de circulació de la TV-3141 va romandre tallat durant un mes i mig –del 18 de juliol al 30 d'agost– amb motiu dels treballs del primer tram de la via, cosa que obligava als ciutadans que volien anar a les urbanitzacions de Blancafort i d'Aigüesverds, al Club Tennis Monterols o a Cambrils a agafar un traçat alternatiu de diversos quilòmetres de longitud per arribar al seu destí.Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya va informar el passat agost a Diari Més que ja havia aprovat el projecte tècnic de la tercera part del carril bici, que connectarà Aigüesverds amb Cambrils, de 4,4 quilòmetres i paral·lel a la carretera TV-3141. En aquests moments, s'està analitzant com programar l'execució de les obres. Cal recordar que la inversió prevista és de 3 milions d'euros i que el Govern calcula dur a terme els treballs el 2024. Segons es va apuntar en la presentació del projecte, el passat febrer, el tram, que aleshores encara estava en fase de redacció, reservarà un espai d'1,5 metres per al pas dels vianants.