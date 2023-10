Reus engega la segona fase del Pla intensiu de manteniment de les zones infantils

El pla neix amb voluntat de continuïtat en el temps

Actualitzada 16/10/2023 a les 09:50

La regidoria de Via Pública inicia aquest dilluns 16 d'octubre la segona fase del Pla intensiu de neteja i manteniment dels jocs infantils de la ciutat, una vegada completada la primera fase i feta la valoració técnica i ciutadana del pla, amb resultats positius.



Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma: «El pla intensiu està donant molt bons resultats i és molt ben valorat per al ciutadania. Continuem treballant per garantir el millor servei i qualitat del manteniment i neteja dels carrers i places de la nostra ciutat; perquè és necessari i perquè és el que ens demana la ciutadania».Una vegada finalitzada l'actuació en les 15 primeres zones de jocs infantils de les 60 que hi ha a la ciutat, l'Ajuntament engega la segona fase, que arribarà a 15 espais més.Els primers espais en els que s'ha actuat són: plaça de Teresa Miquel i Pàmies, plaça de la Cultura de la Pau, parc de la Fumera, Mas Vilanova, parc de Sant Jordi, Àngel Guimerà, Bahia Blanca, Pròsper de Bofarull, parc del Centenari, avinguda del Carrilet, plaça Morlius, Pare Gil, Sardana, Pintor Ferrer Revascall, i carreró del Gas.El pla neix amb voluntat de continuïtat en el temps, i així s'ha confirmat amb la valoració tècnica dels treballs i amb el procés d'escolta activa de la ciutadania realitzat per la regidoria.A partir de l'execució d'aquest pla, les actuacions de neteja i desinfecció dels espais de joc es duran a terme com a mínim un cop per trimestre, i les accions de manteniment i jardineria es programaran segons les necessitats de cada parc.Els treballs els porten a terme de manera coordinada les Brigades Municipals i l'empresa concessionària del servei de neteja viària. El pla preveu actuar en cada parc, sempre que sigui possible, en un màxim de 48 hores. El primer dia hi actua l'empresa de neteja i el segon dia les Brigades Municipal fent les tasques de jardineria i de manteniment urgent de les instal·lacions de joc.Així, les Brigades fan una inspecció prèvia per definir les tasques a realitzar i proveir-se dels materials de jardineria i mobiliari necessaris. El dia abans de l'actuació es tanca perimetralment el parc informant a la ciutadania dels motius.Posteriorment, Reus Net dur a terme el dia programat les tasques de desinfecció i neteja intensiva, tant del paviment com del mobiliari i elimina les possibles pintades i grafitis. I, finalment, hi actuen les Brigades, que fan les actuacions necessàries de repintat i substitució dels elements que calgui com tanques, bancs, mobiliari, papereres, fonts d'aigua o jardineria.