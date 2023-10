Mor de forma violenta un home d'edat avançada a la urbanització El Pinar de Reus

Els Mossos van trobar el cos sense vida i amb signes de violència, que hauria estat carbonitzat, i van detenir el presumpte autor dels fets

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:20

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb una mort violenta a Reus. El cos policial va localitzar, cap a les 12.45 hores, un cos sense vida i amb signes de violència a l'interior d'un domicili del carrer Garrotxa, a la urbanització El Pinar. Paral·lelament, els agents van rebre la informació que el presumpte autor dels fets es trobava en un bar de la ciutat i, minuts més tard, van procedir a detenir-lo.



Segons EFE, el cos trobat estaria carbonitzat i pertanyeria a un home d'edat avançada. L'agència afegeix que el detingut tindria uns 70 anys i que coneixeria la víctima, amb qui hauria mantingut discussions en el passat. Veïns de la urbanització han explicat a Diari Més que, al vespre anterior, se sentia «molta olor de carn a la brasa» al carrer Garrotxa, un fet que va «sobtar una mica» per l'hora que era, però que no li van donar més importància. Amb tot, demanen que s'esclareixin els motius del suposat homicidi i esperen que no es tracti de l'inici d'una onada de robatoris amb violència. La Divisió d'Investigació Criminal es va fer càrrec de la investigació.