La Urbana de Reus engega una campanya per evitar accidents amb patinets i ciclistes en espais per a vianants

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:38

Del 16 al 22 d'octubre 2023, la Guàrdia Urbana de Reus realitzarà la 3a de les seves campanyes preventives destinades al control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal planificades pel 2023. Torna a ser una campanya d'abast territorial català que coordina pel Servei Català de Trànsit. L'objectiu de la campanya és el de conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta.S'incidirà tant en ciclistes i persones conductores d'VMP com en la resta de conductors que cometen infraccions contra aquestes tipologies de conductors (principalment referides a no respectar la prioritat de pas i la parada i estacionament en zones reservades d'estacionament de bicicletes). La principal finalitat és reduir els accidents, principalment a les voreres i els espais de vianant.L'augment de les persones usuàries dels VMPs, principalment, obliga a garantir una convivència adequada amb la resta d'usuaris, especialment amb els vianants. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana vigilarà el comportament en la conducció i el compliment de la normativa, denunciant les infraccions detectades.Cal tenir present que tant els VMP com les bicicletes tenen la consideració de vehicle i, com a tal, els seus conductors estan obligats a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, una diligència i la deguda precaució quan circulin per les vies. Als VMP els serà d'aplicació el règim d'infraccions sobre parades i estacionaments.