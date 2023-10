La comunitat energètica Agro-Reus instal·larà plaques solars al dipòsit

L'Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules que permetrà construir pèrgoles i col·locar-hi els panells

Actualitzada 15/10/2023 a les 21:36

L'establiment de la comunitat energètica del polígon Agro-Reus ha completat una nova passa endavant. Mitjançant un decret d'Alcaldia, l'Ajuntament de Reus ha aprovat el plec de clàusules administratives que regeix la concessió demanial de l'ús privatiu de la coberta de l'immoble del dipòsit municipal de vehicles per a instal·lar-hi plaques solars fotovoltaiques. En el seu punt de màxim rendiment, el sistema ha de permetre generar 950 quilowatts d'energia. La beneficiària de la cessió és l'Associació Comunitat Energètica del Polígon Agro-Reus, constituïda per tres empreses municipals –Reus Serveis Municipals, Reus Transport Públic i Redessa– i societats ubicades a l'àrea. La cessió serà gratuïta i per onze anys. A la finalització del termini, les instal·lacions i les obres realitzades passaran de ple dret a possessió i titularitat del consistori.

En concret, l'objecte de la concessió és la construcció de pèrgoles i l'ocupació de les mateixes i no es preveu que, en cap cas, interfereixi en el funcionament del servei públic que es duu a terme al dipòsit. La col·locació dels panells s'ha de completar en sis mesos, a comptar des de l'aprovació definitiva de la concessió demanial. La finalitat de la instal·lació respon a la voluntat d'abaratir el preu de l'energia a les empreses municipals, a l'administració pública i, en darrer terme, a la ciutadania; d'avançar en un model d'autosuficiència i de minimitzar el grau de dependència respecte de l'energia de mercat.

Cal recordar que aquesta actuació estarà subvencionada pels fons Next Generation, en el marc d'un paquet de gairebé 2 milions d'euros per tal de col·locar plaques en diverses cobertes dels edificis del polígon Agro-Reus. A més, l'energia excedent que es generi en les cobertes subvencionades en aquest projecte es vendran a la divisió Reus Energia de Reus Serveis Municipals, perquè reverteixi en l'estalvi municipal per la compra d'energia elèctrica.

El valor del domini públic ocupat amb la concessió ascendeix a la quantitat de 346.875 euros, segons l'informe dels tècnics d'arquitectura municipals. Per respondre de les obligacions del plec de clàusules administratives, l'adjudicatari, abans de la formalització de l'entrega, ha de constituir una garantia definitiva per l'import de 10.406 euros, equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat, arrodonit per defecte.

L'empresa Engel Solar va guanyar el concurs públic convocat per executar les obres de construcció de la comunitat energètica Agro-Reus, la més gran aprovada fins aleshores a Catalunya, segons subratllà la mateixa companyia. Els panells solars col·locats a múltiples naus del polígon industrial tindran una potència total de 4,2 megawatts. L'energia produïda, que Engel Solar estima que rondarà els 5.500 MWh a l'any, es destinarà a l'autoconsum de la comunitat energètica i l'excedent anirà cap als edificis municipals i al tercer sector, sobretot a llars en situació de vulnerabilitat.