El Cementiri General de Reus, entre els millors de l'estat

És finalista en tres categories dels premis a millor cementiri d'Espanya

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:49

El Cementiri General de Reus ha estat nominat com a finalista a tres categories de l'edició d'enguany de la convocatòria al Millor Cementiri de l'Estat Espanyol en els apartats de Millor Cementiri, Millor Monument Funerari i Millor Activitat de 'Portes Obertes'. Aquest concurs, convocat per la revista Adiós Cultural, reconeix i premia els millors recintes funeraris de l'estat, així com les activitats de divulgació i difusió que s'hi realitzen.



Els premis obren fins el dia 31 d'octubre un procés de votació popular a través de l'enllaç: https://www.revistaadios.es/edicion/8/Concurso-de-Cementerios-de-Espana-2022.html Un cop s'esgoti aquest termini, un jurat professional en cadascuna de les àrees citades determinarà l'ordre dels guanyadors d'entre els diversos finalistes.El Cementiri General de Reus presenta l'espai Fosses Històriques a la categoria de Millor Monument Funerari i en la de Millor activitat de Portes Obertes per divulgar la riquesa històrica i artística enguany el Cementiri General de Reus hi participa amb la presentació de l'activitat Retrobaments, la proposta poètico-musical realitzada el passat 28 de setembre.Amb aquests guardons, la Revista Adiós Cultural, destaca l'interès històric, social, medi ambiental, artístic i patrimonial d'aquests equipaments funeraris, així com la intenció de reivindicar-los com a llocs plens de vida i de record de les persones que hi reposen. Una altra de les finalitats dels premis és la de conscienciar a la ciutadania de l'important patrimoni que s'hi conserva i del qual cal potenciar-ne el coneixement.El Cementiri General de Reus va rebre en l'edició de l'any passat (2022) dos guardons: un segon premi al mausoleu del General Prim en la categoria al Millor Monument Funerari i un tercer premi (exaequo amb la ciutat de Bilbao) als concerts Músiques per al record, en la categoria a les millors activitats de portes obertes.