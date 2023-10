Reus celebrarà del 16 al 20 d'octubre la 'Setmana de les Persones Grans'

La programació compta amb activitats vinculades a diferents àmbits de les persones com són la salut física, les habilitats socials i el món cultural

La Regidoria de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Reus organitza, del 16 al 20 d'octubre, la Setmana de les Persones Grans. En el marc del Pla d'Envelliment Actiu i Saludable de Reus, s'han programat tot un seguit d'activitats gratuïtes vinculades a diferents àmbits de les persones com són la salut física, psíquica/cognitiva, les habilitats socials i el món cultural i de lleure dirigides al col·lectiu longeu de la ciutat. La Setmana de les Persones Grans, adreçada a perosnes majors de 60 anys, té per objectiu donar visibilitat a aquest gran col·lectiu de la ciutat, tot fomentant la seva participació en la programació.Entre les activitats, destaquen visites guiades al Círcol i al Museu Arqueològic Salvador Vilaseca ; una ruta històrica pels mercats de Reus; diferents campionats, com de dominó; tallers de plantes remeieres i de rajola modernista; taules rodones sobre temes com la soledat no desitjada; i d'altres activitats que es poden trobar en la programació que l'Ajuntament de Reus ha penjat en la seva pàgina web.Aquesta iniciativa, sorgida de les pròpies comissions del Consell Municipal de la Gent Gran, és possibles gràcies a la col·laboració de diferents departaments municipals com són els Centres Cívics, la Regidoria de Salut i Esports, les Biblioteques Municipals, Reus Promoció i de tot un seguit d'entitats de la ciutat com el Centre de Lectura, el Círcol, els casals de la Generalitat, el Centro Cultural Extremeño de Reus o el Senior Lab, entre d'altres.