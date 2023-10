Tornen les Pintades Horitzontals en dos patis escolars de Reus

Les obres dissenyades per Chenxin Tang i Noé Peiró decoraran l'escola Cèlia Artiga i l'escola Sant Bernat Calbó respectivament

Aquesta setmana ha començat la intervenció de l'artista local Chenxin Tang a l'escola Cèlia Artiga amb el nom de «Koi i la perseverança», en el marc del projecte Pintades Horitzontals, organitzat conjuntament per les regidories de Joventut i Educació i Ciutadania, i amb la col·laboració de Reus Esport i Lleure, de Reus Serveis Municipals i de les escoles.



La pintada amb la que s'ha començat enguany ha estat una de les obres escollides dins la modalitat d'artista local.L'altre obra premiada ha estat la de l'artista Noé Peiró, de Gandia, amb l'obra que te per títol «Color d'igualtat». En aquest cas l'obra es realitzarà a partir de la setmana vinent a l'escola Sant Bernat Calbó.En els dos casos, són obres de gran format ja que es pinten sobre les pistes esportives dels patis de les escoles i suposen obres de més de 800 metres quadrats cadascuna. Si posem aquestes pistes en vertical seria com pintar una façana de més d'un edifici de 13 plantes.Daniel Marcos, regidor de Joventut, ha explicat que «aquesta és una de les apostes que fem des de la regidoria de Joventut per promocionar l'art urbà i és una proposta exitosa, que té una gran acollida tant en el món dels artistes visuals, com per part de les escoles en les que intervenim».Amb aquestes dues obres que es pintaran aquestes setmanes ja són un total de deu les pistes esportives on s'ha realitzat una intervenció artística dins el concurs de Pintades Horitzontals del programa Llambordes. Pilar López, regidora d'Educació i Ciutadania, ha explicat que «Reus forma part de la xarxa de Ciutats Educadores i en aquest marc impulsem diversos projectes que es treballen en xarxa entre diferents regidories i diferents agents, amb la qual cosa aconseguim avançar cap a una ciutat que té aque sta mirada de l'educació més enllà de les aules».