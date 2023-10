Reus prescindirà de la pista de gel artificial aquest Nadal

L'executiu considera que la pista no és sostenible en termes ambientals

El govern municipal de Reus ha decidit prescindir de la pista de gel a la plaça Llibertat durant la campanya de Nadal d'enguany. L'executiu de Sandra Guaita exposa que la pista de gel artificial suposava un elevat consum energètic, ja que la refrigeració necessària per mantenir la pista de gel artificial, en un clima mediterrani i amb temperatures elevades, pot ser intensiva en termes de consum d'energia. Per la qual cosa, es considera una instal·lació insostenible des d'un punt de vista ambiental i se'n prescindirà a partir d'aquest any.Així es va explicar a la Taula de Comerç i al Consell de l'Agència Reus Promoció. La idea que s'està treballant, conjuntament des de Reus Promoció i des de Reus Cultura, és impulsar un espai màgic de Nadal a la plaça Llibertat amb activitats per a tots els públics com actuacions musicals, tallers, l'arribada dels patges i els emissaris reials i la recollida de cartes, entre d'altres. Un conjunt d'accions que vol ser un nou revulsiu tal com va ser, en el seu dia, la pista de gel.El govern aposta per una proposta més vinculada a la tradició local, que sigui més sostenible i accessible per a tothom, tant per a la ciutadania reusenca com per a les persones que visiten la ciutat des de diferents punts de Catalunya. Des del govern municipal es considera que cal apostar per canvis en la campanya nadalenca per continuar consolidant l'atractiu de Reus com a capital comercial. La campanya de Nadal a la ciutat arrencarà enguany el divendres 24 de novembre i durarà fins al 7 de gener de 2024.