Reus té des d'aquest divendres un espai de record per al dol perinatal

El nou servei està ubicat al passadís d'entrada del Crematori Municipal

Actualitzada 13/10/2023 a les 15:12

La ciutat de Reus compta des d'aquest divendres amb un espai on les famílies poden recordar de manera presencial aquells nadons que han finat durant la gestació o poc després del seu naixement. El nou servei està ubicat al passadís d'entrada del Crematori Municipal i coincideix amb la commemoració del Dia Internacional del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, que se celebra el 15 d'octubre. Aquesta era una petició que el col·lectiu Dol d'Estels havia realitzat mesos enrere, amb la voluntat de disposar d'un espai físic dedicat al dol perinatal, en el qual les famílies poguessin expressar presencialment i de manera simbòlica aquest record.La regidora de Bon Govern, Transparència i Administració Oberta, Montserrat Flores, ha explicat que «aquest projecte de record del dol perinatal va permetre, durant la festivitat de Tots Sants de l'any passat, disposar en un primer moment d'un espai més simbòlic dins el recinte del Cementiri General de Reus, amb la col·locació de diverses ales de papallona en un dels xiprers més antics del cementiri, situat a la part dreta de l'entrada del nostre equipament municipal». Ara es complementa aquella primera actuació amb la creació d'aquest espai més íntim per a les famílies, batejat com «L'atri de la memòria», on serà possible personalitzar i recordar aquesta memòria d'una manera efectiva.Ambdues propostes s'han ideat i dut a terme gràcies a la col·laboració del Col·lectiu Dol d'Estels. La regidora Flores ha volgut deixar palès l'agraïment a l'entitat per la tasca realitzada durant tot aquest temps, amb qui s'ha treballat coordinadament per donar resposta a les necessitats i peticions de les famílies en el marc d'un projecte de sensibilització per donar a conèixer aquest tipus de dol, massa sovint silenciat i ignorat per la societat.Aquesta iniciativa forma part del projecte d'acompanyament en el dol per donar veu i suport a les famílies que han patit una mort gestacional o perinatal iniciat mesos enrere per l'Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, amb el col·lectiu Dol d'Estels, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la delegació territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.Des de l'Arxiu Municipal de Reus també s'hi participa amb «El llibre de memòria», que recull les dades de la criatura finada, un llibre que es posa a disposició de les famílies afectades que ho desitgin. El projecte vol que des de Reus es reconegui i es parli del dol gestacional i perinatal, donant visibilitat a nivell social a aquest realitat, i facilitant l'estructura participativa per donar veu a les famílies que travessen el dol per la pèrdua del seu nadó, siguin quines siguin les setmanes d'embaràs.