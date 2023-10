L'ExproReus s'omple el dia festiu: «Els nens són els protagonistes»

Les famílies visiten el recinte firal de Reus, que es converteix en el mercat més gran del territori durant els dies de pont

Actualitzada 13/10/2023 a les 16:57

La fira ExproReus va ser l'opció de molta gent per passar el dia festiu de la Hispanitat. Les famílies, aprofitant el tancament de les escoles, van omplir el recinte, que es converteix en un gran aparador durant aquests dies. El sector de l'automoció és el més representat al certamen i la seva importància es palpa només entrar a la fira. Riuades de gent constants passaven entre els cotxes, obrint maleters, provant el seient del conductor o acotxant-se per veure les suspensions dels vehicles.Enmig de la gentada, els comercials resolien dubtes dels clients i exposaven preus en uns despatxos improvisats. El lemaera el més repetit sobre el tauler de comandament dels vehicles. Els descomptes arribaven als 15.000 euros. «Això és el descompte, el preu és l'altre!», li deia Vicente a la seva dona, María, una parella de jubilats que afirmaven que sempre venen al certamen. «M'agraden els cotxes i sempre venim perquè tens gran part dels concessionaris i models aquí. Els pots veure tots», explicava Vicente.L'exposició de motocicletes tampoc es queda curta, amb una quarantena de marques presents. «Hi ha molta gent, anem de bòlit», deia un comercial de MotoBike, mentre atenia un home que s'enfilava dalt d'una. «És festiu i no para d'arribar gent. Sí que molts venen a mirar només, però també hi ha clients que volen veure el producte i preguntar per preus», explicava. Precisament, un dels atractius més fotografiats de la fira són les motos de competicions de resistència del grup Folch Automoció. Els vehicles, amb molta història a les rodes, acaparaven mirades dels apassionats del motor.Els nens i les famílies també tenen el seu espai a la zona infantil, amb tallers d'escalada, de manualitats i tecnològics. «Avui hi ha molta més gent que el primer dia, que hi havia més públic adult i professional», comentava Clàudia, una monitora del servei Petits Enginyers, que posa en contacte els nens amb les noves tecnologies. «Els nens avui són els protagonistes. Es nota que és festa a les escoles», deia mentre reparava una porteria que dos germans petits havien trencat jugant amb uns robots.Mentrestant, a l'estand principal della dietista Yolanda Anfrons organitzava un taller d'esmorzars saludables. Però la seva audiència no eren els adults, sinó els més petits de la casa que, equipats amb el seu davantal, seguien els passos de la professional. «Què és això que sembla ous de guatlla?», preguntava Anfrons als nens. «Són boles de mozzarella!», exclamava ràpidament una nena.Si fora del recinte firal el protagonisme era pels vehicles, dintre el relleu era pel sector de la llar i la cuina. Els sofàs i llits en exposició, de totes les mides i per tots els gustos, difícilment es trobaven lliures. Des de la comoditat d'aquests mobles, arribava el so de les demostracions ide cuiners i tècnics que ensenyaven les novetats del sector. «És el moment crític per l'arròs», explicava un cuiner a una audiència de curiosos que s'acostaven a l'estand de cuines TPC. «Baixo la temperatura. Puc controlar els fogons des del telèfon mòbil», ensenyava al públic.Al costat, un home embrutava els estris de cuina i, tot seguit, mostrava com els netejava: «Mireu, queda tot al paper, com si fos nova». Tot i això, a la fira també tenen presència altres sectors comercials com els dels animals de companyia, de la salut o l'immobiliari. Una de les novetats d'aquesta edició, que l'organització ja esperava que fos exitosa, és l'experiència de viure la Tronada de Sant Pere en 360 graus.Tant petits com grans s'anaven passant les ulleres de realitat virtual que et feien sentir com l'alcalde en el moment més esperat de la festa reusenca. Les ulleres et situen al bell mig de la plaça del Mercadal en el moment de l'encesa fins que acaba l'últim tro, com si passés en directe, sentint la cridòria de la gent rere les tanques. Un lloc privilegiat de les festes que, amb la realitat virtual, queda a l'abast de tothom.