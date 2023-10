El sector de l'automòbil espera batre els seus registres a la fira ExproReus

El certamen és una data marcada en el calendari pel camp de l'automoció, ja que es venen uns 450 vehicles de mitjana

Actualitzada 10/10/2023 a les 20:46

El sector de l'automòbil del territori té la fira ExproReus com una data marcada en el calendari. De mitjana, durant els dies del certamen es venen entre 400 i 500 vehicles i els sectors comercials i de màrqueting de les diferents marques han anat de bòlit en els darrers dies per tenir-ho tot a punt. «Esperem una resposta del públic impressionant i anem amb ànims de batre rècords», expressa Marc Oliva, director de màrqueting i tecnologia del grup Oliva.Novetats com el nou BMW I5, el Renault Clio o el primer cotxe elèctric Nanocar de Silence estaran en exposició. «La fira és un gran aparador, sobretot pels nous models», diu Lisa Sentís, coordinadora de vendes del grup Autoxandri. L'impacte econòmic de l'edició passada va ser d'11,5 milions d'euros. «És el certamen més important del sector al territori, la portem esperant fa temps i les expectatives són molt bones», explica Gerard Álvarez, mànager digital del grup Nima Automoció.La fira aplegarà una quarantena de marques de motocicletes i gairebé la mateixa quantitat de cotxes. Com de costum, s'esperen descomptes i ofertes promocionals. «Nosaltres, per exemple, oferirem un avançament financer del pla Moves per adquirir cotxes electrificats», diu Oliva. La transició cap a vehicles elèctrics afecta tota mena de models.Un exemple serà el nou camió 100% elèctric per la marca xinesa JAC, que es podrà veure a la fira. Al nivell comercial, l'efecte de la inflació es percep de forma diferent entre el sector. «La inflació ens afecta i es nota, com en tots els àmbits», rebla Sentís. En canvi, Oliva afirma que «a nivell de vendes no l'estem notant molt, el client continua responent».Des dels darrers anys, l'entrada a la fira és gratuïta, un canvi que es preveu que perduri. Tot i això, el nou model no convenç totes les parts. Fonts del sector automobilístic apunten que el cobrament d'entrada d'altres edicions «feia que la gent anés amb un objectiu més clar». En canvi, expressen que «ara no hi ha tant comprador, sinó que molta gent ve més a passejar». La fira estarà oberta fins diumenge i albergarà una superfície de 20.000 m² amb 150 parades.L'objectiu de Redessa, l'òrgan de desenvolupament econòmic municipal i l'organitzador del certamen, és poder «consolidar la xifra de vendes». En aquesta meta, el paper del sector de l'automoció serà clau.