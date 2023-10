Adjudiquen la construcció de 132 habitatges de protecció oficial a la zona de Mas Iglesias

L'empresa Llogueralia Reus, SL. serà l'encarregada de construir, promocionar i gestionar els 132 habitatges

Actualitzada 11/10/2023 a les 15:39

Habitatges amb 2 dormitoris, cuina i bany complet. Superfície entre 45 i 55m2 útils, amb un espai exterior propi de mínim 3 m2 útils. 50-60% de la promoció.

Habitatges amb 3 dormitoris, cuina i bany complet. Superfície entre 60 i 65m2 útils, amb un espai exterior propi de mínim 3m2 útils. 40-50% de la promoció.

Habitatges adaptats: 4% del nombre total d'habitatges de la promoció.

L'empresa municipal REDESSA ha adjudicat la constitució d'un dret de superfície sobre la finca ubicada al carrer Jaume Vidal i Alcover, número 24 de Reus, a la zona de Mas Iglesias, per destinar-la a la construcció, promoció i gestió d'habitatges de protecció oficial de lloguer a l'empresa Llogueralia Reus, SL. Aquesta empresa s'ha constituït especialment per la gestió d'aquest projecte i està integrada per Construcciones Rubau, SA en un 51% i per Rubau Concesiones, SA, en el 49% restant.El regidor de Promoció Econòmica i Coneixement, i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, assegura que «aquesta adjudicació és el primer pas en el compromís d'augmentar l'HPO a la ciutat. Continuem cercant fórmules que ens permetin ampliar els habitatges protegits a Reus». De la seva banda, la regidora d'Habitatge, Anabel Martínez, ha recordat que «el plec contempla que els pisos s'atorguin tenint en compte el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial». A més, els llogaters hauran de tenir-hi el seu domicili habitual i permanent.El solar té una superfície de gairebé 2.000 m2 i una edificabilitat de 10.326 m2m, la qual cosa comporta que s'hi puguin construir un màxim de 132 habitatges d'HPO. L'alçada màxima de la promoció és de planta baixa més sis pisos. Pel que fa a la planta baixa, els usos admesos són comercial, oficines, sanitari-assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu i sociocultural. La constitució del dret de superfície es fa per un termini de 75 anys i la conservació, gestió i explotació anirà a càrrec de l'adjudicatària de l'edifici durant aquest període.La tipologia d'habitatges previstos són:



Segons va notificar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a REDESSA en data de juny de 2023, aquesta promoció és susceptible de rebre ajuts Next Generation, per això, en les bases reguladores s'especifica que serà el promotor dels habitatges el beneficiari i el sol·licitant de la subvenció, un cop signat l'acord bilateral. L'import màxim de l'ajut és de 3.356.100 €, que s'ajustarà en el moment de la sol·licitud i amb la justificació dels metres quadrats definitius. Per a obtenir aquesta subvenció, les obres han d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026.