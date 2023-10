La Guàrdia Urbana de Reus es reforçarà amb 80 armilles antibales

El consistori ha licitat el contracte de compra amb un pressupost de 83.000 euros i estima adquirir 125 equips fins al 2026

L'Ajuntament de Reus dotarà la Guàrdia Urbana de 80 armilles antibales més, ja que manquen aquest tipus d'equipaments en el cos de seguretat. Agents de l'entitat policial no tenen equips disponibles perquè no hi ha estoc i el consistori n'ha de comprar més.D'aquesta forma, el cos vol establir de manera obligatòria l'ús de les armilles en serveis de patrullatge, tant a peu com en vehicle, en identificacions o detencions, o en els incidents on hi ha coneixement de la presència d'armes de foc, entre d'altres. El nou govern municipal ha establert la seguretat com una de les «prioritats» d'aquest mandat, buscant també incrementar les «polítiques de mediació».La Regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme considera «necessari» garantir aquesta dotació de material, sobretot per la situació actual en termes d'alerta per atemptats terroristes. Reus, com la resta del país, es troba actualment en el nivell 4 d'alerta, sent el nivell 5 el més alt. El pressupost de licitació de l'Ajuntament per aquesta compra és de 83.187,50 euros.Així mateix, la durada del contracte serà de 4 anys, ja que l'Ajuntament estima continuar reforçant i renovant aquest tipus de proteccions, adquirint 15 armilles cada any entre el 2024 i el 2026. La compra de l'equipament incorporarà fundes d'ús intern, bosses de transport i les fundes externes. La quantitat total arribaria als 125 equips.Tot i això, l'informe tècnic apunta que el nombre d'unitats «vindrà determinada per les necessitats» que tingui la Guàrdia Urbana. El cos actualment compta amb 160 agents i de cara l'any vinent es preveu incorporar-ne 10 més. Pel que fa al disseny, el nou equip seguirà la línia de les armilles que han tingut els agents fins ara, amb l'escut vulcanitzat del cos i les lletres dereflectants.A més, les noves armilles estaran disponibles en disseny femení amb copes modelades adaptades a la fesomia de les agents sense plecs ni talls. La vida útil d'aquests nous equipaments és de 10 anys. L'augment i renovació de material també s'estendrà als vehicles, ja que des del passat març va sortir a licitació la compra de nou vehicles policials. Concretament, tres vehicles patrulla, un vehicle tot terreny, quatre motocicletes policials i un vehicle elèctric. La flota del cos és antiga i la majoria de vehicles tenen més de 15 anys. El contracte de compra en aquest cas té un pressupost de 274.857 euros.