La Casa Navàs de Reus supera els 18.000 visitants per primera vegada en la seva història

18.011 persones han visitat la Casa Navàs durant la temporada d'estiu, una xifra que marca un nou rècord històric

Actualitzada 10/10/2023 a les 17:17

La Casa Navàs de Reus ha tancat la temporada d'estiu superant per primera vegada els 18.000 visitants, una xifra que marca un nou rècord històric des que l'edifici modernista va obrir les portes al públic l'any 2018. Aquest increment demostra, una vegada més, que l'interès per aquesta joia de Lluís Domènech i Montaner continua clarament a l'alça i que l'equipament s'ha convertit en un dels principals atractius turístics del territori.El nombre de persones que volen conèixer de prop la Casa Navàs no ha parat de créixer com ho demostren les 18.011 persones que han comprat l'entrada per visitar l'edifici modernista entre els mesos de juny i setembre d'aquest 2023. Aquesta xifra, que suposa un increment del 2,94% respecte a l'estiu de l'any passat, es valora de manera molt positiva. «Després de l'alta afluència que vam registrar els primers cinc mesos de l'any preveiem que l'estiu seria molt bo, però vam notar la baixada generalitzada de turistes que va patir la zona entre juny i juliol. Tot i així, hem aconseguit acabar la temporada batent un nou rècord», assenyala Sílvia Sagalà, directora de la Casa Navàs.És interessant destacar que, del conjunt de persones que aquest estiu s'han sumat en alguna de les diverses visites que ofereix la Casa Navàs, el 34,7% són visitants internacionals. La major part d'aquests 6.261 turistes, el 17,07%, provenien de França, el país que més visitants estrangers aporta a l'edifici modernista des de fa uns quants anys. Els segueixen, amb molta diferència, els d'Alemanya (2,38%), Bèlgica (1,99%) i el Regne Unit (1,89%).Pel que fa al visitant català, ha suposat el 37,44% del total amb 6.744 persones. Amb 2.132 persones, Barcelona continua sent la ciutat que més visitants aporta. A continuació els segueixen, de molt lluny, els visitants tarragonins, els lleidatans i els gironins. El públic reusenc, per la seva banda, representa el 8,8% dels visitants rebuts aquest estiu.Finalment, el 19,1% restant de visitants prové d'altres indrets de l'Estat espanyol. El País Valencià, la comunitat de Madrid i el País Basc són les regions que més interès tenen en aquest edifici modernista únic a Europa. Aquesta tardor la Casa Navàs continua la seva activitat; obre de dilluns a diumenge amb diverses tipologies de visites guiades. A més, també està immersa en la programació especial organitzada mensualment en el marc de l'Any Domènech i Montaner.