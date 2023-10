Més d'un miler de gimnastes participaran en el VII Trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica

La setena edició, que tindrà lloc aquest cap de setmana, comptarà amb la participació de l'exgimnasta Almudena Cid

Actualitzada 09/10/2023 a les 17:06

La Secció de Rítmica de l'Associació Esportiva Pare Manyanet, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, organitza aquest cap de setmana, els dies 14 i 15 d'octubre, el VII Trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica al Pavelló Olímpic Ciutat de Reus. Hi participaran unes 1.100 gimnastes de 71 clubs procedents de 8 comunitats autònomes de l'Estat.L'organització es planteja aquesta edició per consolidar la competició com una referència en l'àmbit estatal, que combina l'activitat esportiva en un ambient lúdic. L'objectiu és oferir a les gimnastes la possibilitat de realitzar el seu exercici fora de la pressió que suposen les competicions oficials organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica Rítmica i la Real Federación Española de Gimnasia.Les categories que hi participaran són: conjunts de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior i sènior de copa base i absolut, i també en modalitat individual. Per segon any consecutiu es comptarà amb la participació de l'exgimnasta Almudena Cid, que s'hi trobarà present durant la jornada de dissabte del Trofeu. Com a novetat enguany s'han incorporat les actuacions de nou dels divuit conjunts que actualment es troben a nivell nacional en primera categoria.L'esdeveniment esportiu comptarà amb 5 tapissos, quatre per als entrenaments i el de la pista central. Les gimnastes i els assistents podran veure els resultats dels exercicis a les pantalles situades a peu de pista. També s'instal·larà una zona de village amb la presència de diversos proveïdors de material específic per a la pràctica d'aquest esport. S'espera l'arribada a la ciutat de més de 2500 persones comptant-hi gimnastes, famílies i acompanyants.Com ja s'ha fet en edicions anteriors, el torneu incorpora una vessant solidària, col·laborant amb la Catèdra del Dolor Infantil URV – Fundación Grünenthal del Dr. Jordi Miró «Borremos el dolor infantil». Aquesta entitat té com a objectiu la sensibilització i conscienciació social sobre el dolor crònic infantil.