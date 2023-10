El CAP Sant Pere pateix una plaga de rates sense solució des de fa mesos

Treballadors del centre expliquen que «les hem vist» en diverses ocasions i que els òrgans directius «no actuen degudament»

Actualitzada 08/10/2023 a les 20:06

El Centre d'Atenció Primària Sant Pere de Reus pateix una plaga de rates des de fa mesos. Treballadors del centre expliquen que «les hem vist» i que encara «s'escolten», tot i que els òrgans directius «no han actuat degudament».

El problema fa ja quatre mesos que dura, segons indiquen treballadors del centre. «Recordo que el primer cop que en vam veure una va ser a la zona de les ambulàncies, quan una treballadora va treure una rata d'un pam amb una pala i la va llençar a la brossa», recorden. Des de llavors, els incidents s'han anat repetint. Tot i això, qui més ho pateix són els treballadors de guàrdia, a les nits, que tenen les habitacions per descansar a la planta -1. «A les nits, se senten córrer pel sostre amb un soroll molt estrident», expliquen.



En algunes ocasions, membres del personal han gravat vídeos amb els seus telèfons per deixar constància dels fets i dels sorolls molestos que provoquen els animals. Com en un altre incident notori, quan un treballador del centre va anar al lavabo i es va trobar una rata a la cisterna. A més, a la segona planta, expliquen que algunes plaques del sostre tenen taques vermelloses, «que creiem que podrien ser de sang o excrements dels animals». Tot i que expliquen que els pacients no els hi han fet esment del problema, entre els treballadors expressen que és un «tema de conversació recurrent». Aquest problema «s'ha expressat verbalment a direcció», segons apunten fonts del centre, tot i que sense gaire «èxit».

Si bé fa unes tres setmanes va acudir personal tècnic de control de plagues, de Prevenció de Riscos, i va inspeccionar el centre, el problema no es va solucionar. «No va ser la resposta que esperàvem, van treure importància a la situació i no van actuar degudament», denuncien. Fins i tot, asseguren que els van arribar a dir que els sorolls que sentien «eren sargantanes». «Nosaltres no hem sentit mai una sargantana que faci tant soroll», expressen. Des d'ençà que als treballadors no els consta cap altra acció de neteja o de control per posar fi a la plaga.



Davant aquests incidents, els professionals del centre de salut es mostren «preocupats», ja que ho consideren una «qüestió de salut pública». De cara a una possible solució, els professionals no es mostren optimistes. «Considerem que la resposta hauria d'haver sigut ràpida i des de Direcció no s'han posat les mesures adequades», indiquen. En aquest escenari, apunten que «tancar el centre un parell de dies i fumigar-lo» podria acabar amb el problema després de diversos mesos.