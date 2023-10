'Reus Ocult' torna a realçar espais patrimonials de la ciutat: «Volem una ciutadania compromesa amb el patrimoni»

La iniciativa ofereix visites a vuit punts del municipi i una ruta per donar a conèixer la història del carrer Ample

Reus Ocult ha tornat a celebrar-se aquest cap de setmana a Reus per novè any consecutiu. La iniciativa vol donar a conèixer espais patrimonials de la ciutat que passen desapercebuts als ulls de la ciutadania. Enguany, l'Associació Espais Ocults ha organitzat visites a vuit espais del municipi i ha ofert una ruta pel carrer ample per explicar la seva història i curiositats. En el marc de la commemoració de l'Any Domènech i Montaner, l'entitat també ha inclòs edificis dissenyats per aquest arquitecte, els quals no són «obvis», com ara els Magatzems Llopis. «Reus és un exemple de molta destrossa en l'àmbit patrimonial, volem aconseguir que hi hagi una ciutadania compromesa», ha expressat Eliseu Bàrcena, un dels membres de l'associació.



Ruta pel carrer Ample

«Pels qui no som de Reus de tota la vida descobreixes coses que no sabies»

«Una vegada a l'any, obrim aquest patrimoni a la ciutadania perquè pugui gaudir-lo, conèixer-lo, ja que si no es coneix no es pot estimar i si no s'estima el patrimoni en perill no serà protegit», ha asseverat Bàrcena. De fet, ha explicat que en el període final de la dictadura franquista i durant els anys 70 i 80 alguns edificis de la plaça Prim, com l'Hotel Londres, «amb valor històric i patrimonial», es van enderrocar per la pressió urbanística. «Era un moment de molta pressió demogràfica, la dictadura que no permetia manifestar-s'hi en contra, i tot això, va tenir un punt d'inflexió, sembla que a poc a poc aquest patrimoni ja no es veu com una hipoteca, sinó com una inversió, com una possibilitat», ha afegit.En la novena edició, l'Associació Espais Ocults ha optat per posar l'accent en espais ocults de l'arquitecte Domènech i Montaner. Els Magatzems Llopis, on s'emmagatzemaven avellanes, és un dels exemples «no explícits» de l'obra d'aquest arquitecte, ja que des de l'exterior de l'edifici no hi ha cap tret d'identificació. «Dins tenim unes voltes catalanes, hi ha unes columnes de ferro, que són obra d'ell; és un producte típic del Reus Ocult. Un espai, uns elements que no són obvis, però que nosaltres volem posar en valor», ha assenyalat Bàrcena.La iniciativa també ofereix visites en altres punts de la ciutat com ara al carrer Sant Joan, on es troben edificacions «emblemàtiques»: la Casa Rull, el Dispensari antituberculós i el Claustre de l'antic convent dels Carmelites, així com la Casa Gasull. També es poden visitar espais vinculats a l'activitat econòmica com són l'Espai Boule i la Llotja. L'antiga presó, convertida en el Centre Social El Roser, i el Mas Totosaus, que s'ha restaurat recentment són altres punts de l'itinerari.En paral·lel, l'associació ha organitzat una ruta pel carrer Ample, on els voluntaris expliquen la seva història, fent esment dels diferents noms rebuts o les seves curiositats. «És un carrer bastant antic de Reus, sempre vist com de servei, està ple de botigues de queviures, i a poc a poc s'està convertint en un carrer monumental», ha indicat Bàrcena, ja que l'espai es troba en fase de remodelació.La Palma o l'Institut de Puericultura són punts de parada de la passejada en aquest carrer, però també ho són les cases de les classes treballadores. Bàrcena ha detallat que quan es construeixen els eixamples, generalment, es tendeix a pensar en cases senyorials i que «tot és modernisme o noucentisme». En canvi, el membre d'Espais Ocults ha remarcat la importància de donar valor a les cases de les classes populars. «Hi tenim exemples d'edificis de cost, algunes en males estats, hi hem de posar l'accent perquè són cases que mereixen ser reconegudes i que ens diuen els nostres orígens», ha defensat.La Pilar Aguilera, una veïna de Reus que ha participat en la ruta, ha assegurat que li ha agradat molt l'experiència pel fet que ha descobert elements que desconeixia. «Cada any, Reus Ocult ens aporta sorpreses i conèixer indrets que no coneixem, per exemple, he vingut moltes vegades a la Palma, però no en sabia l'origen», ha apuntat. «Molt interessant, se m'ha fet curta la passejada, està bé perquè t'estimula a mirar el carrer d'una altra manera i descobrir detalls de les construccions», ha valorat la Tre Borràs, una altra de les participants. Comparteix parer en Jaume Boqueras, qui ha opinat que és una activitat molt recomanable. «Pels qui no som de Reus de tota la vida descobreixes coses que no sabies», ha tancat el veí.