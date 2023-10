Tot a punt per a la Diada del Mercadal 2023

La Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Reus, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Capgrossos de Mataró participaran en la Diada

Actualitzada 06/10/2023 a les 11:27

La plaça del Mercadal de Reus es prepara per rebre demà dissabte les colles protagonistes de la Diada del Mercadal 2023. L'exhibició castellera començarà puntualment a les 17:00 h.



Les colles entraran a plaça mitja hora abans i actuaran seguint el següent ordre:1.- Colla Jove Xiquets de Tarragona2.- Xiquets de Reus3.- Castellers de Vilafranca4.- Colla Vella dels Xiquets de Valls5.- Capgrossos de MataróLa Diada del Mercadal està organitzada conjuntament per la Colla Castellera Xiquets de Reus i l'Ajuntament de la ciutat. Començarà amb l'Himne dels Segadors, interpretat pels grallers de les colles participants. El format de la Diada és de 5 rondes, més 1 de pilars, amb un màxim de 3 castells carregats-descarregats per colla.Independentment dels pilars de mèrits, la Diada finalitzarà amb un Pilar de 5 per part de totes les colles. Pep Llauradó, president de la Colla Castellera Xiquets de Reus, ha posat en valor el treball conjunt entre l'Ajuntament i l'entitat per poder fer a Reus cada dos anys una Diada d'aquesta embergadura, que va començar el 1993 i que actualment està ja totalment consolidada al calendari casteller.En aquesta XVIa edició de la Diada del Mercadal, el recordatori és obra de la ceramista i castellera dels Xiquets de Reus, Gemma Molero, i el cartell és obra de la dissenyadora i castellera dels Xiquets de Reus, Gemma Balsells.