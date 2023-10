Tornen les visites nocturnes al Cementiri General de Reus amb canvis en el sistema de reserva d'invitacions

Aquestes visites nocturnes, gratuïtes, tenen com a finalitat divulgar l'important patrimoni històric de l'equipament funerari

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp organitza un any més el cicle de visites guiades nocturnes a diferents espais del Cementiri General de Reus, coincidint amb la festivitat de Tots Sants. Enguany les visites s'han programat els dies 24, 25 i 26 d'octubre i es posarà en marxa un nou sistema per a la reserva de les invitacions gratuïtes, amb la voluntat d'incrementar les possibilitats d'accés a aquesta activitat que s'organitza anualment en l'equipament funerari.



Nou sistema de reserva d'entrades

El col·lectiu La Gata Borda -sota la direcció de l'actriu reusenca Ester Cort- serà de nou l'encarregat de guiar temàticament el recorregut pel cementiri reusenc en un itinerari que destacarà algunes de les sepultures i capelles que sobresurten per la seva riquesa artística i també d'alguns dels esdeveniments històrics que ha viscut la ciutat de Reus i que tenen transcendència i presència en el monument funerari reusenc.Aquestes visites nocturnes, gratuïtes, tenen com a finalitat divulgar l'important patrimoni històric de l'equipament funerari així com la riquesa artística que s'hi conserva i què, en els darrers anys, han aconseguit un major reconeixement gràcies a les accions de divulgació realitzades.Per poder accedir a alguna de les nou sessions programades, caldrà tramitar la invitació a través del web www.sfreus.cat a partir de les 10 hores del dia 9 d'octubre i fins les 12.00 del dia 16 d'octubre.Cada sessió tindrà un aforament de 40 persones. En el cas que aquesta xifra se superi, les entrades definitives s'atorgaran a través d'un sorteig públic que es farà el dia 17 d'octubre a les 9,30 hores. Si una sessió no esgota les places, les places disponibles s'atorgaran directament entre les peticions rebudes.En qualsevol cas, les entrades definitives seran trameses als seus adjudicataris a través de correu electrònic el dia 17 i caldrà confirmar-les responent al correu electrònic rebut. Trobareu més detalls d'aquest procés en les bases que es podran consultar al web www.sfreus.cat a partir de l'obertura del període d'inscripcions.