Reus obre la convocatòria de projectes pel Parc de Nadal amb les dones 'influencers' com a eix temàtic

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:14

El Parc de Nadal de Reus, impulsat per la regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus i que es desenvolupa sota la gestió, direcció i execució tècnica de Reus Esport i Lleure, ja ha iniciat els preparatius per l'edició d'aquest any amb la publicació de les bases i l'obertura de la preinscripció per a la participació de les entitats. L'esdeveniment torna a les instal· ;lacions de FiraReus, al Tecnoparc, del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de 15h a 21h. Tal i com es va fer a l'edició anterior tancarà el 31 de desembre i s'obrirà el dilluns 1 de gener en l'horari habitual.



La convocatòria per a la presentació de projectes està oberta a totes les entitats inscrites al registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Reus i finalitzarà el diumenge 22 d'octubre de 2023 a les 23:59h. Els projectes presentats s'han d'adreçar al públic infantil i els seus continguts han de tenir un objectiu lúdic, didàctic, participatiu i/o de divulgació vinculat a l'objecte social de les entitats, i l'eix temàtic d'aquesta edició: Les Dones Influencers.La temàtica s'ha escollit per posar de manifest la influència profunda de les dones a la societat de Reus al llarg dels anys, com a líders i pioneres en diferents àmbits així com les seves aportacions a la història de la ciutat. «Amb aquesta temàtica volem enaltir la figura de les dones reusenques que van marcar el seu temps i perquè continuïn inspirant a les noves generacions. Volem que cada entitat que participi esculli una figura femenina a ressaltar per donar-li visibilitat», ha manifestat el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.La presentació de les diferents propostes es podrà fer de forma telemàtica a través de la plataforma inscripcions.reus.cat a partir de dilluns 9 d'octubre de 2023. Per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir, es realitzarà una reunió virtual el proper dimecres 11 d'octubre a les 20h, l'enllaç de la qual es publicarà a les xarxes socials de Reus Esport i Lleure.Un cop rebudes totes les propostes, la comissió de valoració de RELLSA les valorarà i puntuarà segons els criteris publicat a les bases. A partir d'aquest moment, es realitzarà un seguit de reunions telemàtiques explicatives dels passos a seguir previs a l'obertura del Parc amb aquelles entitats seleccionades.