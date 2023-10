Mor un passatger a l'Aeroport de Reus quan el seu vol estava a punt d'enlairar-se

El vol, de la companyia Jet2, s'havia d'enlairar aquest matí a les 11.10 h. en direcció East Midlands, però s'ha retardat sis hores

Actualitzada 06/10/2023 a les 17:44

Un passatger d'un vol que havia de sortir aquest matí de l'Aeroport de Reus ha mort quan l'avió estava a punt d'enlairar-se. De fet, tal com ha pogut saber el Diari Més, diverses ambulàncies han rodejat l'avió, però, finalment, no han pogut fer res per salvar la vida del passatger.El vol, operat per la companyia británica Jet2, s'havia d'enlairar aquest divendres a les 11.10 h. en direcció East Midlands, prop de les ciutats de Nottingham i Leicester, al centre d'Anglaterra, però finalment ho ha fet a les 17.15 h., amb sis hores de retard.