La plaça del Mercadal es vesteix de gala

La diada, demà a les cinc de la tarda, assegura castells de nou i gamma extra

Actualitzada 05/10/2023 a les 20:35

La Diada del Mercadal és l'única del món casteller que no es va suspendre a causa de la pandèmia del coronavirus. La seva convocatòria cada dos anys va fer que l'edició de 2021 també es pogués celebrar donat que just en aquelles dates es van aixecar les restriccions castelleres. No va tenir l'esplendor de diades anteriors, però va suposar un pas més en el camí cap a la normalitat, ja que els Castellers de Vilafranca hi van fer el primer castell de vuit de la represa. Aquest 2023 l'actuació recupera les previsions d'anys anteriors i les cinc colles participants asseguren novament objectius extraordinaris. No tothom ha ensenyat les seves cartes amb aquell argument que depèn dels últims assajos, però el Mercadal és una d'aquelles diades imprescindibles.Amb el format a la tarragonina (a cinc rondes) la Colla Jove Xiquets de Tarragona obrirà plaça. Arriba amb un cert refredament post-Santa Tecla, però amb necessitat de reactivar-se de cara a l'actuació de Santa Teresa al Vendrell. Els dos castells bàsics de nou (3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre) estan assegurats i el gran dubte és el tercer castell. Sembla complicat un nou intent de 2 de 9 amb folre i manilles i l'opció seria el 4 de 8 amb l'agulla, que no proven des de la Diada nacional 2019 i que a la represa només han fet tres colles, els Verds i les dues de Valls.Els segons a actuar seran els Xiquets de Reus que tenen l'horitzó fixat en el castell de nou. El 4 de 9 amb folre ja el van provar per Sant Pere i va quedar en intent i el 3 de 9 amb folre històricament els ha donat moltes alegries. L'un o l'altre anirà a plaça, acompanyat pel solvent 2 de 8 amb folre que ja han completat diverses vegades enguany. Al cap de colla, Oriol Ciurana, també li agradaria estrenar el 5 de 8, però tot dependrà de l'assalt al castell de nou.Els Castellers de Vilafranca arriben a Reus amb màxima ambició, però pendents de quantes camises poden portar a plaça i de l'efectivitat dels últims assajos. La màxima il·lusió del seu cap de colla, Sisco Benet, seria intentar el 4 de 9 sense folre. L'any passat els va quedar en carregat al Concurs i no el completen des de 2019. A partir d'aquí, les seves opcions de castells de gamma extra són variades. Semblen assegurats el 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles, però a la seva cartera tenen també el 4 de 9 amb folre i agulla, el 9 de 8 o, fins i tot, el 3 de 10 amb folre i manilles, que sembla una opció remota que puguin intentar al Mercadal.Saber que intentarà la Colla Vella dels Xiquets de Valls també és una incògnita. No especulen sobre possibles objectius i, durant la temporada, han estat capaços del millor i el pitjor. Com passa amb els Verds, hi ha cartes que semblen segures com el 4 de 9 amb folre i pilar (cinc descarregats aquesta temporada) i el pilar de 8 emmanillat. Manel Urbano, el cap de colla, anuncia que volen fer «un passet més del que no hem fet encara enguany». Què és? Descarregar el 2 de 8 sense folre? Intentar el 5 de 9 amb folre? Té alguna carta guardada que lluirà a Reus? El que porti a plaça segurament també estarà condicionat a la diada de Santa Úrsula que arriba en un parell de setmanes.Finalment, els Capgrossos de Mataró, que seran sempre l'última colla en actuar a cada ronda, porten un cartell similar a la Jove de Tarragona amb els dos castells de nou com a punt de partida. Després de la diada del passat cap de setmana a Lleida ja van anunciar que la seva il·lusió seria portar el 2 de 9 amb folre i manilles com a tercer castell. Enguany van fer un intent desmuntat a Les Santes i Reus sempre els ha donat grans alegries. Si no arriba el gamma extra, el 5 de 8 completaria una excel·lent tripleta màgica per uns Capgrossos que tenen una recta final de temporada molt intensa d'actuacions.