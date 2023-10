La fira ExproReus aposta pels sectors agroalimentari i tecnològic

El certamen se celebrarà de l'11 al 15 d'octubre i té com a objectiu repetir l'impacte econòmic d'11,5 milions d'euros

Actualitzada 05/10/2023 a les 20:06

La fira ExproReus arriba a la seva 51a edició amb una clara aposta pels productes de km0 i per les noves tecnologies. De l'11 al 15 d'octubre, el certamen obrirà les seves portes, de les 11 a les 21 h., per ser un aparador de l'activitat comercial del territori. Enguany, l'entrada serà de nou gratuïta. Després de la pandèmia, es va aplicar l'accés lliure que, en paraules de Josep Baiges, conseller delegat de Redessa, vol passar a ser «una dinàmica habitual».Concretament, la fira albergarà una superfície de 20.000 m² d'exposició i unes 150 parades de sectors diversos com l'automoció, la llar, la decoració, la salut o el benestar, entre d'altres. «Volem ser generosos amb el territori i ser una fira de fires», va expressar Baiges. «La intenció és que ExproReus creixi abraçant tota mena d'activitats i entitats que vegin la fira com un espai de difusió», va dir Baiges.Des de l'organització no es volen fer previsions de visitants, sinó que es prefereix apuntar l'impacte econòmic que genera el certamen. L'edició passada, aquesta repercussió va ser d'11,5 milions d'euros, sobretot gràcies al sector de l'automoció, ja que es venen entre 400 i 500 vehicles a la fira. L'objectiu de l'actual edició és «consolidar la xifra de vendes».Les activitats que s'organitzaran a la fira se centraran en el sector de la tecnologia i l'alimentació, sota el paraigua del Hub Foodtech & Nutrition. En l'àmbit de la tecnologia se seguirà l'aposta d'accions per a infants i joves. «Serà un aparador de les professions del futur», va explicar Baiges. Hi haurà tallers de robòtica, un espai, realitat virtual i un, entre d'altres.Una de les activitats més destacades serà la possibilitat de gaudir a través d'ulleres de realitat virtual de la Tronada de Sant Pere en 360. Pel que fa al sector de l'alimentació, una de les novetats serà la programació diària de, que es faran tots els dies de 19 a 20 h. a l'estand del Hub. Aquestes demostracions gastronòmiques aniran a càrrec de restauradors del sud de Catalunya.«La idea és fer xarxa i fer territori. Quan Reus oblida el territori, es queda en el que es queda», va afirmar Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus. L'entitat va impulsar aquest certamen i Just va expressar que darrerament la Cambra «ha pogut recuperar aquells projectes que s'alineen amb l'esperit de cooperació entre els agents comercials de la província». «Hem d'impulsar l'àrea metropolitana, però sense oblidar la motxilla que portem darrere amb la Conca de Barberà, la Terra Alta, el Priorat i la Ribera d'Ebre», va dir Just.En la mateixa línia, el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, va destacar que «som un país agroalimentari, que és una referència a Europa i ho hem de potenciar». Un altre dels objectius de la nova edició de la fira és la promoció dels hàbits saludables en l'alimentació, sobretot pels més petits. En el marc d'aquest objectiu, se celebrarà una jornada de difusió d'un estudi impulsat per Eurecat que vol fer front a l'obesitat juvenil i els factors de risc de malalties cardiovasculars associades. «Cal informar millor a la població més jove sobre l'alimentació saludable», va expressar Xifré. Durant els dies de la fira, Reus Transport tornarà a habilitar una línia especial, la L80, que anirà des de la plaça de la Llibertat fins a firaReus amb una freqüència de mitja hora.