El pla de millora de les instal·lacions esportives arrenca als polilleugers de Reus

El pressupost del pla és de 100.000 euros i els treballs al pavelló Alberich i Cases i al Ciutat de Reus acabaran al desembre

Actualitzada 05/10/2023 a les 20:21

El pla de millora de les instal·lacions esportives de Reus ha començat per tres espais de la ciutat. Les tasques van començar a l'Estadi municipal fa tres setmanes, continuen al polilleuger Ciutat de Reus i acabaran al polilleuger Alberich i Cases a finals d'any.D'una banda, aquests treballs són de manteniment, com renovar la pintura i revisar els paviments i l'electricitat dels espais. D'altra banda, són feines de millora de certs equipaments com les cistelles o les banquetes. «Canviarem el disseny d'algunes banquetes perquè hem detectat que, pel seu estil, es trenquen fàcilment i no donen un bon ús», va explicar Enrique Martín, regidor d'Esports de Reus.«S'està repassant tot de forma integral perquè, pel pas del temps, hi ha un deteriorament important», va dir Martín. El regidor també va puntualitzar que alguns actes incívics «no ajuden» al manteniment adequat dels espais. De moment, el govern se centra en aquests tres centres fins que acabi l'any, en una previsió que consideren «realista» amb els recursos i els esdeveniments que té la ciutat ara mateix.«Podríem fer una previsió diferent, però hem buscat que sigui la més acurada possible», va expressar Martín. El regidor va afirmar que aquestes tasques són compaginables amb l'activitat habitual als pavellons. Tot i això, Martín va destacar que molts cops «l'activitat esportiva de la ciutat ens porta que no puguem fer les tasques de prevenció que volem».El torn de les altres nou instal·lacions esportives de la ciutat arribarà l'any que ve. «A partir d'aquí, continuarem estudiant les necessitats de la ciutat amb una calendari per poder fer aquestes treballs a les altres instal·lacions», va informar Martín. El pressupost que es destinarà per acomplir totes les tasques de millora i manteniment és d'uns 100.000 euros. «És una reclamació que ens havia fet ja fa temps la ciutadana i els clubs esportius», va dir Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.Guaita va expressar que la intenció del govern és que «no sigui un pla puntual, sinó un pla inicial per continuar millorant les instal·lacions». En aquesta línia, la idea és que, un cop s'acabin les tasques de manteniment, s'impulsi un pla de prevenció «que ens permeti no arribar a aquest punt».