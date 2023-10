Aigües de Reus licita l'obra que permetrà un estalvi energètic del 67% en l'enllumenat de la depuradora

El projecte preveu una inversió de 162.000 euros

Actualitzada 06/10/2023 a les 09:34

Aigües de Reus ha tret a licitació les obres que han de permetre lla millora de l'eficiència energètica i de la distribució de la llum, alhora que es redueix la contaminació lumínica, en l'enllumenat exterior de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). Una instal·lació que comportarà un estalvi energètic d'un 67% i que s'alimentarà de l'electricitat que genera la pròpia depuradora mitjançant la producció de biogàs i el parc solar estrenat el passat mes de febrer.



Altres projectes d'eficiència energètica

Mobilitat sostenible

L'actual enllumenat de l'exterior de l'EDAR data de l'any 1992 i consta de 45 punts de llum per al vial de l'entorn de la depuradora i d'altres 24 projectors, amb una potència absoluta de 25.250 W. Una instal·lació que ara se substituirà en la seva totalitat mitjançant tecnologia LED, la qual cosa reduirà el consum a 8.310 W (l'estalvi ja esmentat del 67%). El projecte preveu una inversió de 162.000 euros.Pel que fa a la reducció de la contaminació lumínica, el projecte està en consonància amb el Decret 82/2005, que regula els aspectes relatius a les instal·lacions i els aparells d'il·luminació i en determina les característiques en funció de la zona de protecció on estan situades. L'enllumenat que s'instal·la també té en compte l'adaptació als trams horaris i les estacions de l'any, entre d'altres factors.Aquesta és una inversió que cal emmarcar en les polítiques ambientals que Aigües de Reus impulsa rere la consolidació de la transició energètica i una gestió més eficient del cicle integral de l'aigua. De fet, el passat mes de febrer, l'empresa municipal va aconseguir la certificació ISO 50001, que garanteix la qualitat i les bones pràctiques respecte a la gestió energètica de les empreses i la millora continuada pel que fa a l'eficiència, els costos relacionats amb l'energia i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.«Tot plegat, a banda d'un benefici medi ambiental, representa un important estalvi econòmic, en plena consonància amb els principis de l'economia circular», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. En paraules del regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient, «també cal tenir en compte altres aspectes com ara l'aposta per la mobilitat sostenible, l'aigua de proximitat i la producció d'energia neta».Aigües de Reus està plenament compromesa amb el repte de la transició energètica, i els darrers anys ha fet passos destacats en aquest sentit. L'any en curs, per exemple, ja ha comportat la posada en servei de una planta fotovoltaica permet cobrir al voltant d'un 30% de la demanda elèctrica de l'activitat diària de la depuradora, i a la qual cal sumar l'energia que l'EDAR genera, des de fa anys, mitjançant trigeneració i la producció de biogàs.El 2023 també ha representat un nou salt endavant pel que fa a la mobilitat sostenible, en completar-se l'electrificació d'un 71% de la flota de vehicles d'Aigües de Reus, alhora que es disposa de punts de recàrrega distribuïts en les diferents instal·lacions de l'empresa municipal. Bona part dels vehicles completen la seva recàrrega al recinte de l'EDAR mitjançant l'energia que genera la pròpia depuradora, en seguiment dels principis més bàsics de l'economia circular.Un seguit de millores de l'eficiència i estalvi energètic a les quals cal sumar diverses obres (com la recuperació del pou de Mas Miarnau) que, ara mateix, es duen a terme amb l'objectiu d'aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics que són propis de la ciutat. L'obtenció de noves fonts de proveïment de «proximitat» o «Km 0» és una prioritat de la ciutat de Reus des de fa anys, com un dels reptes que reclama la transició energètica.