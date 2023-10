Una llamborda stolpersteine recordarà el deportat reusenc Ramon Gorga

Aquest any, Reus té previst col·locar un total de 12 llambordes (dels fins ara 35 deportats localitzats)

Ramon Gorga Borràs

Aquest divendres 6 d'octubre, a les 17:30 h, al raval de Santa Anna, número 60, es durà a terme l'acte de col·locació de la llamborda (Stolpersteine) en memòria de Ramon Gorga (1898-1941), reusenc deportat i assassinat als camps nazis. Les «Stolpersteine» són llambordes quadrades on s'hi graven les dades de les persones empresonades i deportades, tant de les que van morir als camps com de les que foren alliberades. Se solen col·locar davant l'últim domicili conegut del deportat recordant que aquesta persona tenia un vincle amb la ciutat, amb el barri, amb els veïns...Cada llamborda és única i es fa a mà de manera especial, precisament, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels nazis. Aquest any 2023 està previst col·locar un total de 12 llambordes (dels fins ara 35 deportats localitzats). La primera, en memòria de Pere Isern, fou col·locada el 3 d'abril d'aquest any, al carrer de Sant Tomàs, 46. Les onze restants es col·locaran entre aquest mes d'octubre i el proper mes de novembre.La Stolpersteine (llamborda) que es col·locarà demà divendres a la tarda es dedicarà al record de Ramon Gorga Borràs. Gorga, a la dècada dels anys 30, va entrar a formar part del Servei Municipal d'Extinció d'Incendis de Reus. També va treballar de sanitari a l'Hospital de Sang de Cambrils. Va partir a l'exili i el gener de 1941 fou deportat al camp de concentració de Mauthausen i poc temps després, fou traslladat al camp satèl·lit de Gusen on fou assassinat el 9 d'octubre de 1941.L'acte comptarà amb la presència de familiars de Ramon Gorga – entre els quals, el seu fill-; l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; la regidora de Bon Govern, Transparència i Administració Oberta, Montserrat Flores, i finalment, Josep Calvet, cap de continguts i projectes de Memorial Democràtic. Membres del parc de bombers de Reus li faran també un homenatge i finalment, hi haurà la presència d'alumnes de batxillerat del Col·legi Sant Josep de Reus que han estat treballant en el projecte.