Reus fa una valoració positiva de la campanya turística d'estiu

L'Institut Pere Mata que ha assolit una xifra històrica de visitants aquest 2023

Actualitzada 05/10/2023 a les 09:48

L'Agència Reus Promoció fa un balanç positiu de les dades globals de visitants de la campanya turística d'aquest estiu i que continuen a l'alça respecte l'any 2022.



Anàlisis de dades

Perfil del visitants

Per a aquest estiu l'Agència de Promoció de ciutat ha dissenyat una campanya amb l'objectiu d'allargar l'estada del visitant a la ciutat, fomentar la repetició de visita de dia i continuar potenciant l'arribada de visitants amb estades de cap de setmana, aconseguint, així, una major quantitat de visites i de despesa comercial i de restauració a la ciutat.Per aquest motiu, les accions han anat adreçades a millorar l'experiència del visitant, gràcies a l'oferta del patrimoni cultural gastronòmic/enoturístic i comercial.Des de l'Agència de Promoció de Ciutat s'han desenvolupat quatre línies d'acció. Per un costat, la millora de serveis i de l'acollida del visitant, amb l'ampliació d'horaris tant de les oficines de turisme com dels espais visitables; en segon lloc, amb la innovació de productes turístics amb la incorporació de la visita gammificada a l'Institut Pere Mata i l'Estació Enològica i l'ampliació del les activitats incloses amb la polsera Visit Reus!; en tercer lloc, s'ha estructurat una campanya comercial, que s'ha dividit en dues línies d'actuació: amb l'objectiu de premiar la compra i aportar valor afegit a la visita a la ciutat, s'ha regalat un Freus a tots els visitants que han gastat un mínim de 25 € als comerços de la ciutat i actuacions musicals per dinamit zar els carrers. I, finalment, una campanya de comunicació que ha apel·lat a l'amor: «Reus, un amor d'estiu que mai oblidaràs».Reus Promoció també ha estat treballant durant tot l'any per reforçar les diferents campanyes turístiques i així potenciar l'arribada de visitants i consolidar la desestacionalització.Entre d'altres accions, ha participat a diferents fires turístiques i especialitzades, accions de street màrqueting i promocions a diferents ciutats espanyoles i catalanes com la Fira B travel de Barcelona, la Fira Modernista de Terrassa, ExpoVacaciones a Bilbao, Aratur a Saragossa, Fenavin a Ciudad Real, Fitur i Salon del Gourmet a Madrid, Navartur a Navarra i, finalment a Andorra amb accions de street màrqueting.Finalment, destacar, també, la gran campanya publicitària i promocional que s'ha treballat gràcies a la commemoració de l'Any Domènech i Montaner, que ha posicionat Reus com un destí imperdible d'escapada entre el turisme de proximitat.Com és habitual, el Gaudí Centre és l'espai que més visitants rep dels que gestiona l'Agència i demostra que Reus està posicionat entre els turistes internacionals que estiuegen a la Costa Daurada i que visiten Reus atrets per la marca Gaudí. El 59% de visitants estiuencs del Gaudí Centre són internacionals dels quals, un 43% són francesos seguit dels alemanys (11%), anglesos (8%) i neerlandesos (6%).Fer menció, dels visitants israelians i portuguesos, amb grups organitzats, que han tingut especial interès en visitar el Gaudí Centre.Pel que respecta al visitant català i estatal també han augmentat lleugerament les visites.En termes generals i respecte les dades de l'any passat el Gaudí Centre ha augmentat un 8% els seus visitants.Aquest mateix turista Internacional és també el visitant més nombrós al Campanar representant el 41% del total, seguit pel visitant català (38%).Per aquesta temporada estival el conjunt arquitectònic Prioral i campanar ha millorat l'experiència de visita, incorporant una audioguia per conèixer més sobre la història del campanar i la Prioral, disponible en quatre idiomes, i renovant la imatge gràfica i l'espai de benvinguda al visitant.La visita amb l'audioguia és molt ben valorada i sens dubte el reclam de les vistes panoràmiques de la ciutat són un atractiu alhora d'escollir aquesta visitaPel que respecta a l'Institut Pere Mata, el visitant català continua sent el que mostra més interès per aquest edifici i representa el 63%, i en segon lloc hi ha el visitant internacional amb un 25%.Aquest equipament ha superat el nombre de visitants prepandèmia, ha crescut exponencialment respecte l'any 2022 (3.188 visitants) i ha assolit un màxim històric de 4.652 persones. A destacar també el visitant local, que ha mostrat un interès especial en descobrir o tornar a visitar l'Institut Pere Mata, aprofitant la nova experiència immersiva inaugurada aquest estiu.En aquest sentit, Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat ha destacat que, «l'aposta per nous continguts i propostes innovadores a l'entorn dels equipaments patrimonials de Reus és una de les causes de l'increment de visitants a la ciutat. En aquest cas destaquen les dades de visitants individuals a l'Institut Pere Mata que ha assolit una xifra històrica aquest 2023. La celebració de l'Any Domènech i Montaner, la primera Festa Modernista, la presència en fires especialitzades, una nova activitat gamificada i la millora de l'equipament amb la posada en marxa d'un espai immersiu, han contribuït sens dubte a aquest notable increment».A l'Estació Enològica s'han mantingut el nombre de visitants, sent el visitants estatals i estrangers els que han mostrat més interès per conèixer la història de l'edifici, descobrir el seu valor arquitectònic com a edifici modernista i saber per què Reus és la capital del vermut.Per acabar les dades, prop d'un miler de persones han participat en algunes de les activitats i visites que s'han programat durant aquesta temporada d'estiu, com les visites a la Ruta del Modernisme, jornades de portes obertes, tallers, escape room i visites familiars.L'Oficina de Turisme de la Plaça del Mercadal, el principal punt d'informació turística, que juntament amb l'espai d'informació de la Plaça de Prim i l'Oficina de Turisme del carrer Sant Joan han comptat aquest estiu amb la visita de 13.807 persones que han demanar informació sobre la ciutat. El 47% han estat turistes internacionals, essent els més nombrosos els francesos (47% del total de les consultes), seguits dels turistes alemanys, anglesos i neerlandesos. El 39,27% de les consultes han estat de reusencs i turistes catalans, i el 18% de visitants espanyols.El principal interès ha estat el turisme cultural (39,09%), seguit del gastronòmic, les compres i també un especial interès en les visites guiades i itineraris per la ciutat i els seus voltants. El Gaudí Centre és, de llarg, l'espai més consultat (22% de les consultes), seguit de la Casa Navàs, la ruta modernista i l'Institut Pere Mata.El destí ha estat triat principalment per les parelles i les famílies (34,68% i 26,38%, respectivament), d'una edat mitjà de 35-40 anys.Majoritàriament els visitants han triat allotjar-se entre 3 a 4 nits per la zona en hotels (80,63%) i apartaments turístics (10,62%), així com en habitatges de familiars i amics (4,73%).El transport més utilitzat per arribar a la ciutat ha sigut amb vehicle propi (55,31%), seguit pel transport públic com el tren (20,55%), a peu (13,67%), amb l'avió (11,41%) i amb l'autobús (9,45%).Per conèixer i descobrir Reus els visitants han cercat primordialment per Internet (55,14%), també a la mateixa Oficina de Turisme (23,10%) i per consell de familiars i amics (4,69%). Es destacable que un 3,25% son persones que tornen per gaudir de nou del patrimoni reusenc.Durant la consulta a l'Oficina de turisme un 49,61% han aprofitat per reservar visites en els diversos llocs d'interès i comprar merxandatge de la botiga del Gaudí Centre (25,29%).Des de l'Oficina de Turisme, s'observa que el visitant cada vegada té més coneixement dels recursos turístics de la ciutat però valoren molt positivament la informació de primera mà i personalitzada de què fer a la ciutat. La campanya d'estiu va començar l'1 de juny i ha finalitzat el 30 de setembre.