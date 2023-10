Reus inicia un Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals

El cost del pla serà de 100.000 € en material i maquinària

Actualitzada 05/10/2023 a les 12:31

L'Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, ha iniciat en els darrers dies un nou Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals. L'execució d'aquest pla es portarà a terme en les onze instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleure i comportarà actuacions d e revisió i millora dels equipaments esportius (cistelles, porteries, xarxes,...); la revisió i millora de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria i el repàs i la reparació d'elements estructurals (parets, paviments, baranes, portes, etc). El cost del pla serà de 100.000 € en material i maquinària.



L'actuació inclourà tres actuacions d'aquí a final d'any que han començat a l'Estadi Municipal i continuaran als polilleugers. Els treballs van començar fa uns vint dies a l'Estadi Municipal, per a preparar-lo per a l'inici de la competició, i continuen a partir d'avui, 5 d'octubre, amb una segona intervenció al polilleuger Ciutat de Reus. Fins a finals d'any s'actuarà també al polilleuger Alberich i Casas.També s'està treballant en una calendarització per realitzar la mateixa intervenció integral en la resta d'instal·lacions.Actualment Reus Esport i Lleure gestiona 11 instal·lacions esportives: 5 pavellons, 5 camps de futbol (que suposen 10 terrenys de joc de gespa) i les piscines municipals.