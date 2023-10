El Temps d'Avellana arriba a Reus buscant el protagonisme del fruit a la restauració

S'exposarà un manual d'ús per a professionals

El Temps d'Avellana arriba a la seva sisena edició amb l'objectiu de promoure l'ús de la nou a la restauració. L'actual edició amplia el seu abast sectorial i dirigeix per primera vegada dues jornades professionals a restauradors i elaboradors de producte amb avellana, per tal d'ampliar l'oferta que inclogui aquesta fruita seca.Així, es presentarà un manual d'ús de l'avellana dirigit als restauradors i elaborat des de l'Oficina Tècnica de l'Avellana que incorpora consells per reconèixer i fer servir les avellanes en els diferents formats que es troben en el mercat. També, exposarà l'experiència en la seva caracterització, extreta del Panell Oficial de Tast de l'Avellana.Un altre acte destacat del programa, que s'allargarà fins al 5 de novembre, és la segona Festa de l'Avellana, amb el lliurament dels guardons DOP Avellana de Reus i nombrosos tallers, visites, tastos i actuacions, entre d'altres, que tindrà lloc el 21 d'octubre. «La qualitat i la singularitat dels nostres productes alimentaris, amb l'avellana al capdavant, és un actiu valuosíssim que hem de gestionar en clau de futur», va expressar l'alcaldessa de Reus Sandra Guaita.La presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis, va destacar que «és temps de pagesos valents que, tot i la sequera, han tirat endavant les seves collites, encara que, malauradament, molts han perdut els seus avellaners». «El Temps d'Avellana permet efectuar la promoció d'un producte de km0 de referència que ens permet definir l'essència del territori al qual representem», va afirmar Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus.