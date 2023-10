Reus acull la cinquena edició del «Mes de la Salut Mental»

Es tracta d'un festival que ajuda a trencar l'estigmatització de les malalties mentals i a visualitzar certes temàtiques relacionades

Actualitzada 04/10/2023 a les 09:39

Reus acull per cinquè any consecutiu, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, «El Mes de la Salut Mental». Un cicle d'activitats, que enguany porta per lema «Trencant l'estigma», organitzat per la Regidoria de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Salut i Esports, amb el suport de les organitzacions del Consell Municipal de la Discapacitat que treballen en aquest àmbit a la ciutat: l'Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp), l'Associació de Salut Mental Dr. Francesc Tosquelles, l'Associació de Trastorn Bipolar de les Comarques de Tarragona, la Fundació Pere Mata, la Fundació Villablanca i l'Institut Pere Mata. També hi col·laboren el servei d'addiccions de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'Associació Reus Som Útils (ARSU).



L'objectiu general de la programació és fer visible la importància de la salut mental. Per això, aquesta cinquena edició també fa arribar les activitats programades a altres equipaments de la ciutat, que reben cada dia la visita de moltes persones, com les biblioteques municipals, instituts, centres cívics o el Centre de Lectura. Es tracta de fer visible les malalties mentals, per tal de fer front a l'estigma. Per això, enguany s'ha tornat a fer un punt de llibre, que es regalarà a les biblioteques municipals i als espais on es faran les activitats programades.L'acte institucional està previst el dimarts 10 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, a les 10.30 h a la Biblioteca Central Xavier Amorós. Hi ha previstes diverses activitats: lectura del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental, pòdcast sobre salut mental de la Fundació Pere Mata i presentació del vídeo «A través dels meus ulls» de l'Associació Salut Mental Dr. Tosquelles amb la col·laboració de la fotògrafa Mika.Com cada any, el Psicurt obre la programació del Mes de la Salut Mental el 5 d'octubre. Es tracta d'un festival que ajuda a trencar l'estigmatització de les malalties mentals i a visualitzar, mitjançant l'art audiovisual, temàtiques com el dol, les addiccions (a substàncies, a les xarxes socials i a les tecnologies), les relacions paternofilials i d'amistat, l'assetjament escolar, l'abús sexual infantil, la discriminació o els prejudicis.Com en edicions anteriors, hi ha moltes activitats adreçades a les persones més joves. Així, per exemple, el 16 d'octubre a les 19 h a l'Institut Gabriel Ferrater i Soler s'inaugurarà l'exposició «A través dels meus ulls» de la fotògrafa Mika, voluntària de l'Associació Salut Mental Dr. Tosquelles i l'alumnat de batxillerat d'Arts Escèniques farà una performance. I el 17 i 19 d'octubre a l'Institut Gaudí, es farà el Taller «Les arts escèniques com a recurs terapèutic de salut mental» amb el Grup de teatre Bellissens de la Fundació Villablanca.

A més, el 18 d'octubre de 10 a 14 h, s'ha programat al Centre de Lectura la Jornada «Eines d'educació emocional per a professionals que treballen amb joves», organitzada conjuntament per Ocell de Foc i per la Fundació Pere Mata amb la col·laboració de la Secció d'Educació i de Ciències socials, Polítiques Econòmiques del Centre de Lectura. Cal inscripció a l'enllaç següent: https://forms.gle/vc4TLPvZ85Vn3cmXA

Tanca la programació, el 26 d'octubre a les 19 h al Centre Cultural Castell del Cambrer, una Taula rodona «Estigmes associats a la salut mental» amb la participació de l'Associació Reus Som Útils (ARSU), el servei d'addicions i salut mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, la Fundació Pere Mata, l'Institut Pere Mata i el Grup d'activistes per la salut mental de Tàrrega.

Hi haurà petanca, contes inclusius a les biblioteques municipals de Reus, un concert al Centre d'Art Cal Massó, una exposició de fotografia, etc.



Consulta el programa complet d'aquest esdeveniment en AQUEST ENLLAÇ.