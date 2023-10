La neteja i l'urbanisme: les principals crítiques de l'oposició al nou govern de Reus

Les entitats empresarials de la ciutat valoren positivament l'ampliació de terrens industrials en els primers cent dies de l'executiu de Sandra Guaita

Actualitzada 03/10/2023 a les 21:11

Els grups municipals de l'oposició i les entitats de la ciutat valoren de forma diferent els primers cent dies del govern de Sandra Guaita. El servei de neteja de la ciutat centra les principals crítiques dels grups de l'oposició. La portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, expressa que «el servei no té el seguiment adequat» i fa especial èmfasi que «no es netegen els contenidors». Segons Pàmies, el contracte de neteja està «mal fet» i l'externalització provoca greus problemes. «És un servei que s'hauria d'internalitzar per tal de garantir-ne la qualitat», diu Pàmies.El Partit Popular creu que el nou pla de neteja no satisfà les necessitats de la ciutat. «El pla no és suficient, es podria haver aprofitat molt més la nova implantació», diu Sílvia Virgili, portaveu del grup municipal. Per la seva banda, Junts per Catalunya exposa que «el pla de xoc de la neteja té un cost de 50.000 euros, però encara ens han d'explicar d'on surten perquè el contracte de neteja ja contempla aquesta despesa». «El que diu el govern no és cert, és una fal·làcia», rebla Teresa Pallarès, portaveu del grup. Julio Pardo, portaveu de Vox, apunta que «el problema és estructural, sobretot per la diferència en la neteja entre el centre de la ciutat i els barris».Els grups municipals de l'oposició també coincideixen en assenyalar la necessitat d'un nou Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Pallarès, de Junts, creu que «podem parlar de tots els problemes de la ciutat, però la base de tots ells és l'urbanisme». D'igual forma, la portaveu de la CUP creu que un nou pla és «necessari», tot i que assegura que «no hi ha intenció» de fer-ho per part del govern. La portaveu del PP també coincideix en aquesta falta: «Pel fet de no tenir un POUM actualitzat, es fan pedaços urbanístics que ens surten molt cars». Vox també hi està d'acord. «És una necessitat perquè no hi ha cap previsió de crear habitatge en propietat», diu Pardo.Pel que fa al manteniment del Mercat del Carrilet, hi ha divisió d'opinions entre les entitats i l'oposició. D'una banda, Marcos Massó, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, celebra el manteniment de l'espai perquè «és el que demanaven els paradistes». De l'altra, Junts expressa que «veiem falta de concreció en els terminis», mentre que la CUP creu que la decisió «no ha servit per solucionar els problemes de fons». A part, el portaveu de Vox critica que els partits que conformen el govern «han canviat tots de criteri» en aquesta qüestió.Sobre l'ampliació del cos de la Guàrdia Urbana, la CUP exposa que més policia no soluciona el problema de fons. «El servei de policia actual és repressiu, no és un servei de proximitat», diu Pàmies. Altrament, el portaveu de Vox retreu que «molts agents fan feines administratives, que tenen un cost molt alt». Per la seva banda, PP i Junts veuen positivament la incorporació de nous agents, tot i que exposen que «ja estava pactada».En l'àmbit empresarial, les entitats convergeixen en l'anàlisi positiva dels primers cent dies de govern. Sergi Novo, gerent del Clúster Tic Catalunya Sud, fa una valoració positiva dels primers mesos de l'executiu: «Celebrem la voluntat d'ampliar els espais per les empreses tecnològiques i facilitar-ne l'atracció». En la mateixa línia, Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus, explica que «hem notat el canvi de gestió i l'interès a ampliar terrenys per incorporar la indústria logística».«Reus és una ciutat estratègica per aquest sector i ha de sostenir la capitalitat econòmica del territori», afirma Just. Des de l'Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR), la valoració del començament del govern és positiva. «Hem rebut una bona predisposició per continuar amb els projectes que necessitem», expressa Vicenç Ferrer, president de l'APIR. Respecte de la valoració de les associacions de veïns, Massó, president de la federació, expressa que «és aviat», però que «veiem una clara intenció de millorar la ciutat amb els projectes que s'engeguen, i això ja és molt».En el sector esportiu, Mònica Balcells, presidenta del Reus Deportiu, expressa que en els primers cent dies «hem mantingut una relació cordial amb el nou govern a causa de la Supercopa d'Espanya». A més, la presidenta destaca que «s'ha iniciat conjuntament una nova edició del programa», que se celebrarà fins al maig.