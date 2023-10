La Fira Centre Comercial celebra un setembre històric amb màxim d'afluències

El nombre de visitants se situa gairebé un 2% per sobre de les dades prepandèmia

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:57

La Fira Centre Comercial registra el seu rècord d'afluències durant el mes de setembre des de la seva obertura el 2015. Aquest assoliment, precedit per un creixement trimestral constant, es confirma després d'una bona temporada turística marcada per la recuperació de les xifres d'ocupació hotelera a la regió.Durant el mes de setembre, La Fira Centre Comercial ha rebut a un gran nombre de visitants situant-se gairebé un 2% per sobre de les dades prepandèmia, consolidant-se com un destí de compres i entreteniment molt important tant per a locals com per a turistes.«Les xifres que hem aconseguit al setembre són el resultat de la nostra aposta per importar nous rètols a la província i oferir una experiència diferencial. Històricament setembre era un mes de caiguda d'afluències per la fi de la temporada turística i, tot i així, consolidem el nostre creixement superant xifres prepandèmia. Estem agraïts per la confiança que els nostres visitants i clients dipositen en nosaltres i continuarem treballant per a oferir una experiència de compra única i emocionant» assegura Patricia Perugini, gerent de La Fira Centre Comercial.Aquest creixement d'afluències ve precedit per l'aposta de nous operadors que han triat la Fira Centre Comercial per a aterrar a la província com Kiabi, New Yorker, Nescafé, Sushisom o Fitness Park.