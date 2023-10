L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus convoca el 17è Concurs de Música de Cambra Higini Anglès

El certamen dona l'oportunitat als estudiants de música de mostrar el seu talent

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:23

El 18 i 19 de novembre de 2023 tindrà lloc el XVII Concurs de Música de Cambra Higini Anglès organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus. Joves alumnes de conservatoris i centres d'educació musical de tot Catalunya i de l'Estat tindran l'oportunitat de guanyar un premi econòmic per impulsar els seus estudis musicals.El concurs està destinat a les formacions d'instruments de cambra a partir de duets i fins a octet i s'estructura en quatre categories: infantil (fins als 11 anys), juvenil (fins als 15 anys), jove (fins als 18 anys) i superior (fins als 23 anys).Els concursants hauran de realitzar una prova única en la categoria infantil (màxim 5 minuts) i juvenil (entre 5 i 10 minuts). En la categoria jove i superior realitzen una prova eliminatòria i una prova final, entre 5 i 10 minuts els primers, i els segons entre 10 i 15 minuts en la primera prova i entre 15 i 20 minuts en la segona. Els premis són: categoria infantil (1r premi 250 euros i 2n premi 150 euros), categoria juvenil (1r premi 400 euros i 2n premi 250 euros), categoria jove (1r premi 800 euros i segon premi 650 euros) i categoria superior (1r premi 1400 euros i 2n premi 900 euros). El primer premi de la categoria superior també inclou dos concerts remunerats: un dins del cicle Joves & Clàssica / Nous Valors, que organitza Joventuts Musicals de Barcelona i un al Conservatori de Música de Reus.Les sol·licituds es poden presentar fins al propera través de la Seu electrònica o bé presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre, en aquest cas amb cita prèvia a través del telèfon 977 29 66 17 (Tarragona) o 977 44 86 62 (Tortosa). Tota la informació i les bases del concurs es poden trobar a la web del conservatori ( https://www.dipta.cat/cmreus ) i a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona ( https://seuelectronica.dipta.cat/es/inici ). Els preus d'inscripció per a cada component són: 6 euros categoria infantil, 10 euros categoria juvenil, 14 euros categoria jove, i 17 euros categoria superior.El certamen s'ha consolidat com un dels concursos de música de cambra de referència de Catalunya i l'Estat. Un punt de trobada del jove talent musical que reuneix any rere any formacions musicals amb un alt nivell. Aquest nivell augmenta en cada edició, posant el valor la bona tasca dels ensenyaments musicals.