Reus i l'Arquebisbat signen l'acord per a la cessió i rehabilitació del Centre Catòlic

El consistori es farà càrrec de les obres de rehabilitació i farà ús de les instal·lacions, llevat d'uns espais que seran per a l'ús de l'Arquebisbat

Actualitzada 04/10/2023 a les 18:25

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l'Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, han signat aquest dimecres, 4 d'octubre el conveni entre la Parròquia Prioral de Sant Pere Apòstol i l'Ajuntament de Reus per a la rehabilitació, la cessió i el manteniment de l'activitat cultural de l'espai escènic situat al carrer de la Presó, 13, popularment anomenat Centre Catòlic.L'acord preveu impulsar la rehabilitació i posada al dia de l'edifici per tal que pugui complir la funció de dinamització cultural i foment de les arts escèniques en benefici de tota la ciutadania, amb perspectiva d'usos culturals, socials i cívics.La signatura del conveni implica la cessió d'un dret de superfície de l'immoble en favor de l'Ajuntament de Reus amb una durada de 50 anys. El consistori es farà càrrec del projecte i les obres de rehabilitació; i farà ús de les instal·lacions, llevat d'uns espais a la segona planta que seran per a l'ús de l'Arquebisbat.Donada la trajectòria i l'activitat desenvolupades per l'Associació Bravium Artístic i Cultural, l'acord també preveu que l'Ajuntament donarà cabuda de forma estable i continuada a la seu social i a l'activitat d'aquesta entitat al teatre rehabilitat. Aquest ús es regularà mitjançant un conveni específic.