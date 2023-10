Els Mossos investiguen la mort d'un veí de Reus durant una baralla al carrer de Donotea

La víctima hauria patit una fractura al crani durant la baralla, que es va produir divendres passat a pocs metres d'una festa

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per la mort d'un veí de Reus durant una baralla que es va produir divendres passat al carrer de Donotea. De fet, fonts veïnals presencials asseguren al Diari Més que la mort del veí, d'uns 40 anys, s'hauria produït, presumiblement, per una fractura al crani a causa de la baralla.Els fets van tenir lloc sobre les 22.00 hores i a pocs metres de la plaça del Mercadal, on s'estava celebrant la revetlla dels 80 i 90, una festa organitzada per l'Associació Vermuts i Rialles. Malgrat la baralla, la revetlla va continuar amb normalitat.