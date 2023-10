Reus organitza una caminada canina aquest dissabte

Es celebrarà aquest dissabte 7 d'octubre en motiu del Dia Mundial dels Animals

Actualitzada 03/10/2023 a les 11:23

Amb motiu del Dia Mundial dels Animals, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat organitza aquest dissabte, 7 d'octubre, una caminada popular canina. Sota el lema «Gaudeix de cada passeig amb responsabilitat» l'activitat té l'objectiu de sensibilitzar els propietaris de gossos sobre la necessitat d'adoptar comportaments cívics i respectuosos i de prendre co nsciència de la tinença responsables dels animals de companyia.



La sortida es farà a les 10.30 hores de la Plaça M. Àngels Ollé, davant de l'Escola Mowgli de Reus, amb un recorregut de 4,5 quilòmetres per la Boca de la Mina i per les Rutes Reus. Es tracta d'un recorregut de dificultat baixa i, per tant, apte per a tota la família. A l'inici de la caminada es repartirà un kit per als gossos que inclou una ampolla per remullar els orins i un portabosses per a recollir els excrements. L'organització muntarà una font d'aigua i un abeurador per als animals. Es recomana als participants portar una ampolla d'aigua per poder -la reomplir i menjar.Les inscripcions s'han de fer a través del següent enllaç https://inscripcions.reus.cat/caminadacaninapopular . La caminada estarà limitada a 100 inscripcions.Al finalitzar el recorregut es sortejarà un obsequi entre els participants per gentilesa de KIWOCO. Hi haurà estands de les entitats animalistes Canicat, Última llar i Reus Gats i de la IV Canicròs de Reus.El regidor cap de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha posat de manifest que aquesta activitat posa l'atenció en els «comportaments cívics que han d'acompanyar la tinença responsable dels animals i per fomentar els hàbits de conducta cívics per millorar la convivència».L'activitat forma part del pla d'accions de sensibilització i comunicació per involucrar en l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la ciutadania de Reus que la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat porta a terme al llarg de tot l'any amb, entre altres accions, la commemoració i adhesió a jornades de reivindicació internacional com és el Dia Mundial dels Animals.